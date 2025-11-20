Визит, о котором никто не должен был узнать: эксголову АРМА сняли возле офиса Миндича

Рубрики
Ткачова Марія
Бывшая руководитель АРМА Елена Дума попала в объектив журналистов возле здания, которое детективы НАБУ называют "бэк-офисом" группы бизнесмена Тимура Миндича, который использовался для отмывания средств. Об этом говорится в новом расследовании журналиста Михаила Ткача для Украинской правды.
Елена Дума возле офиса Миндича
На обнародованных кадрах видно, как посреди рабочего дня Дума приезжает в приватную клинику DMC на автомобиле, зарегистрированном на ее заместителя. По информации следствия, это помещение использовалось фигурантами схем по хищению государственных средств, в том числе вокруг "Энергоатома". В клинике эксочильница Арма находилась примерно 50 минут.
В расследовании также напоминается, что в июле 2025 г. Дума публично поддержала законопроект №12414, который, по оценкам экспертов, мог существенно ограничить независимость антикоррупционных органов. Тогда она заявляла, что "государство делает правильные шаги" и что законопроект будет способствовать "наведению порядка".
30 июля руководитель АРМА подала заявление об увольнении, и в тот же день Кабинет Министров согласовал его отставку. Это произошло через несколько дней после того, как "Украинская правда" обнародовала информацию о прослушивании НАБУ бизнесмена Тимура Миндича.
В настоящее время бывшая глава АРМА не комментирует причины своего визита в здание, которое следствие связывает с фигурантами коррупционных схем, а также не отвечает на вопросы журналистов о возможных связях с участниками расследований.