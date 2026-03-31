Вибухи в Україні: які міста опинилися під атакою Росії – наслідки обстрілів

У ніч на 31 березня Росія здійснила чергову атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники та авіабомби. Вибухи лунали в різних регіонах країни, зокрема в Одесі, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Житомирщині. Найбільших руйнувань зазнали Полтава, Одеська область і Сумщина.

Нічна атака Росії по Україні. Фото з відкритих джерел

Удар по Полтаві

Пізно ввечері 30 березня російські війська атакували Полтаву. Унаслідок удару пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Вибухова хвиля вибила сотні вікон, частина квартир стала непридатною для проживання, також пошкоджено автомобілі.

За офіційними даними місцевої влади, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення та були госпіталізовані. Серед постраждалих також є дитина. Кілька родин, зокрема сім’ї з дітьми, тимчасово відселили.

Атака по Одесі

Під ранок 31 березня російські ударні безпілотники атакували Одесу. Один з дронів влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста.

Пошкоджено фасад будівлі, балкони та скління на кількох поверхах. За інформацією місцевої влади, постраждав 50-річний чоловік. Він отримав різану рану передпліччя. Медики надали йому допомогу на місці, подальше лікування відбуватиметься амбулаторно. Пожежу, яка виникла після удару, рятувальники оперативно ліквідували.

Обстріл Сумської області

Ще однією ціллю атаки РФ стала Сумська область. Російські військові скинули дві керовані авіабомби на Глухівську громаду. Обидва вибухи сталися у житловому секторі.

За даними обласної влади, поранення отримали 13 людей, серед них шестирічна дитина. Вісім постраждалих залишаються у лікарнях. Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків і кілька автомобілів.

