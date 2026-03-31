Взрывы в Украине: какие города оказались под атакой России - последствия обстрелов

В ночь на 31 марта Россия совершила очередную атаку по Украине, применив ударные беспилотники и авиабомбы. Взрывы раздавались в разных регионах страны, в частности в Одессе, Сумах, Николаеве, Запорожье, Днепропетровской и Житомирской областях. Наибольшие разрушения получили Полтава, Одесская область и Сумщина.

Ночная атака России по Украине. Фото из открытых источников

Удар по Полтаве

Поздним вечером 30 марта российские войска атаковали Полтаву. В результате удара повреждены многоэтажные жилые дома. Взрывная волна выбила сотни окон, часть квартир оказалась непригодной для проживания, также повреждены автомобили.

По официальным данным местных властей, один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Среди пострадавших также ребенок. Несколько семей, в том числе семьи с детьми, временно отселили.

Атака по Одессе

К утру 31 марта российские ударные беспилотники атаковали Одессу. Один из дронов попал в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе города.

Поврежден фасад здания, балконы и остекление на нескольких этажах. По информации местных властей, пострадал 50-летний мужчина. Он получил резаную рану предплечья. Медики оказали ему помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Возникший после удара пожар спасатели оперативно ликвидировали.

Обстрел Сумской области

Еще одной целью атаки РФ стала Сумская область. Российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на Глуховскую общину. Оба взрыва произошли в жилом секторе.

По данным областных властей, ранения получили 13 человек, в том числе шестилетний ребенок. Восемь пострадавших остаются в больницах. В результате удара повреждено по меньшей мере 15 жилых домов и несколько автомобилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские дроны атаковали Днепр.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский предложил России сдаться.