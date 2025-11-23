Вибухи в різних точках РФ: тривожна ніч

Увечері в кількох регіонах Росії та на тимчасово окупованій частині Донеччини зафіксували атаки безпілотників по енергетичній та промисловій інфраструктурі. Про вибухи повідомляють місцеві мешканці та регіональні телеграм-канали.

Наслідки вибухів в Росії

Удар по Зуївській електростанції



Перші повідомлення надійшли з району Зуївської електростанції, розташованої неподалік Донецька. Місцеві жителі писали про серію вибухів і спалахи, що були видимі з різних частин міста. Наслідки атаки наразі уточнюються.



Пожежа на Краснодарській ТЕС



Також у мережі з’явилися відео із району Краснодарської теплоелектростанції. Очевидці повідомляють про сильне зарево та ймовірну пожежу після удару дронів. Офіційної інформації від російської влади поки що немає.



Вибухи біля нафтопереробного заводу "Ставролен"



Ще один осередок займання зафіксовано в місті Будьонівськ Ставропольського краю РФ — у районі нафтохімічного підприємства "Ставролен". Місцеві також фіксують вибухи та стовпи диму.



Підприємство "Ставролен" має критичне значення для російського ВПК: на заводі виготовляють компоненти для військової техніки, включно з деталями для безпілотників.



Офіційні дані про масштаби руйнувань, причини вибухів та можливих постраждалих уточнюються.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч із 22 на 23 листопада Росія завдала удару по Дніпру за допомогою ударних дронів. У місті пролунали кілька вибухів, працювала протиповітряна оборона. Частину "Шахедів" збили над територією області та безпосередньо над містом.



