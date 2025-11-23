Взрывы в разных точках РФ: тревожная ночь

Вечером в нескольких регионах России и на временно оккупированной части Донбасса зафиксировали атаки беспилотников по энергетической и промышленной инфраструктуре. О взрывах сообщают местные жители и региональные телеграммы.

Последствия взрывов в России

Удар по Зуевской электростанции



Первые сообщения поступили из района Зуевской электростанции, расположенной недалеко от Донецка. Местные жители писали о серии взрывов и вспышек, видимых из разных частей города. Последствия атаки уточняются.



Пожар на Краснодарской ТЭС



Также в сети появилось видео из района Краснодарской теплоэлектростанции. Очевидцы сообщают о сильном зареве и вероятном пожаре после удара дронов. Официальной информации от российских властей пока нет.



Взрывы возле нефтеперерабатывающего завода "Ставролен"



Еще одна ячейка возгорания зафиксирована в городе Буденовске Ставропольского края РФ — в районе нефтехимического предприятия "Ставролен". Местные также фиксируют взрывы и столбы дыма.



Предприятие Ставролен имеет критическое значение для российского ВПК: на заводе изготавливают компоненты для военной техники, включая детали для беспилотников.



Официальные данные о масштабах разрушений, причинах взрывов и возможных пострадавших уточняются.



