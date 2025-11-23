logo

Война с Россией Взрывы в разных точках РФ: тревожная ночь
Взрывы в разных точках РФ: тревожная ночь

В России и на оккупированной Донбассе раздались взрывы: дроны атаковали электростанции и нефтеперерабатывающие объекты

23 ноября 2025, 02:40
Автор:
Ткачова Марія

Вечером в нескольких регионах России и на временно оккупированной части Донбасса зафиксировали атаки беспилотников по энергетической и промышленной инфраструктуре. О взрывах сообщают местные жители и региональные телеграммы.     

Взрывы в разных точках РФ: тревожная ночь

Последствия взрывов в России

Удар по Зуевской электростанции

Первые сообщения поступили из района Зуевской электростанции, расположенной недалеко от Донецка. Местные жители писали о серии взрывов и вспышек, видимых из разных частей города. Последствия атаки уточняются.

Пожар на Краснодарской ТЭС

Также в сети появилось видео из района Краснодарской теплоэлектростанции. Очевидцы сообщают о сильном зареве и вероятном пожаре после удара дронов. Официальной информации от российских властей пока нет.

Взрывы возле нефтеперерабатывающего завода "Ставролен"

Еще одна ячейка возгорания зафиксирована в городе Буденовске Ставропольского края РФ — в районе нефтехимического предприятия "Ставролен". Местные также фиксируют взрывы и столбы дыма.

Предприятие Ставролен имеет критическое значение для российского ВПК: на заводе изготавливают компоненты для военной техники, включая детали для беспилотников.

Официальные данные о масштабах разрушений, причинах взрывов и возможных пострадавших уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь с 22 на 23 ноября Россия нанесла удар по Днепру с помощью ударных дронов. В городе раздались несколько взрывов, работала противовоздушная оборона. Часть "Шахедов" была сбита над территорией области и непосредственно над городом.





Источник: https://t.me/babel/77793
