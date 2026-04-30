Вибухи в Пермі: під ударом ключова нафтова інфраструктура РФ

У російській Пермі знову пролунали вибухи, над містом піднявся густий білий дим. Інцидент стався 30 квітня на тлі попередніх атак безпілотників і масштабної пожежі на об’єктах нафтової інфраструктури.

Вибухи в Пермі. Фото з відкритих джерел

Про нові вибухи повідомили місцеві жителі, відео з наслідками швидко поширилися у соцмережах. На кадрах видно стовпи диму, що здіймаються над промисловою зоною міста. За даними моніторингових ресурсів, пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Пермь" триває і може розширюватися.

Йдеться про важливий вузол системи транспортування нафти, який забезпечує перекачування, зберігання та розподіл сировини магістральними трубопроводами. Через нього проходять потоки до нафтопереробних заводів і портів, зокрема Приморська, Усть-Луги, Новоросійська та Туапсе.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін заявив, що служби працюють над ліквідацією пожежі та запевнив у відсутності загрози для населення і довкілля. Водночас незалежні джерела повідомляють про значні масштаби займання.

Напередодні, 29 квітня, у Пермі також фіксували вибухи після атаки дронів. Тоді під удар потрапили об’єкти, пов’язані з нафтотранспортною системою РФ. Відстань від цього регіону до українського кордону перевищує 1500 кілометрів, що свідчить про зростання дальності ударів. Крім того, у ніч на 30 квітня вибухи чули і в інших регіонах Росії, зокрема у Нижньогородській, Волгоградській та Липецькій областях. Місцеві жителі повідомляли про атаки у містах Дзержинськ і Кстово.

