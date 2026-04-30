logo_ukra

BTC/USD

76089

ETH/USD

2258.56

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Вибухи в Пермі: під ударом ключова нафтова інфраструктура РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибухи в Пермі: під ударом ключова нафтова інфраструктура РФ

У Пермі пролунали нові вибухи та триває пожежа на нафтоперекачувальній станції.

30 квітня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У російській Пермі знову пролунали вибухи, над містом піднявся густий білий дим. Інцидент стався 30 квітня на тлі попередніх атак безпілотників і масштабної пожежі на об’єктах нафтової інфраструктури.

Вибухи в Пермі. Фото з відкритих джерел

Про нові вибухи повідомили місцеві жителі, відео з наслідками швидко поширилися у соцмережах. На кадрах видно стовпи диму, що здіймаються над промисловою зоною міста. За даними моніторингових ресурсів, пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Пермь" триває і може розширюватися.

Йдеться про важливий вузол системи транспортування нафти, який забезпечує перекачування, зберігання та розподіл сировини магістральними трубопроводами. Через нього проходять потоки до нафтопереробних заводів і портів, зокрема Приморська, Усть-Луги, Новоросійська та Туапсе.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін заявив, що служби працюють над ліквідацією пожежі та запевнив у відсутності загрози для населення і довкілля. Водночас незалежні джерела повідомляють про значні масштаби займання.

Вибухи в Пермі та пожежа на НПЗ

Вибухи в Пермі після атаки дронів

Напередодні, 29 квітня, у Пермі також фіксували вибухи після атаки дронів. Тоді під удар потрапили об’єкти, пов’язані з нафтотранспортною системою РФ. Відстань від цього регіону до українського кордону перевищує 1500 кілометрів, що свідчить про зростання дальності ударів. Крім того, у ніч на 30 квітня вибухи чули і в інших регіонах Росії, зокрема у Нижньогородській, Волгоградській та Липецькій областях. Місцеві жителі повідомляли про атаки у містах Дзержинськ і Кстово.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що безпілотники атакували російський Орськ.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі вперше відреагували на атаки дронів по Туапсе.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини