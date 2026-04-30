Взрывы в Перми: под ударом ключевая нефтяная инфраструктура РФ

В российской Перми снова раздались взрывы, над городом поднялся густой белый дым. Инцидент произошел 30 апреля на фоне предварительных атак беспилотников и масштабного пожара на объектах нефтяной инфраструктуры.

О новых взрывах сообщили местные жители, видео с последствиями быстро распространились в соцсетях. На кадрах видны столбы дыма, возвышающиеся над промышленной зоной города. По данным мониторинговых ресурсов, пожар на линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь" продолжается и может расширяться.

Речь идет о важном узле системы транспортировки нефти, который обеспечивает перекачку, хранение и распределение сырья по магистральным трубопроводам. Через него проходят потоки к нефтеперерабатывающим заводам и портам, в том числе Приморска, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что службы работают над ликвидацией пожара и заверил в отсутствии угрозы населению и окружающей среде. В то же время, независимые источники сообщают о значительных масштабах возгорания.

Накануне, 29 апреля, в Перми также фиксировали взрывы после атаки дронов. Тогда под удар попали объекты, относящиеся к нефтетранспортной системе РФ. Расстояние от этого региона до украинской границы превышает 1500 км, что свидетельствует о росте дальности ударов. Кроме того, в ночь на 30 апреля взрывы слышались и в других регионах России, в частности, в Нижегородской, Волгоградской и Липецкой областях. Местные жители сообщали об атаках в городах Дзержинск и Кстово.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что беспилотники атаковали российский Орск.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле впервые отреагировали на атаки дронов по Туапсе.