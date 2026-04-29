Росіяни в паніці: дрони атакували російський Орськ - що відомо

У ніч на 29 квітня безпілотники атакували Орськ в Оренбурзькій області. Це один із найдальших регіонів РФ, який опинявся під ударами з початку повномасштабної війни. За повідомленнями місцевих у соцмережах, ціллю міг стати Орський нафтопереробний завод.

Мешканці Орська повідомляли про серію вибухів уранці та роботу протиповітряної оборони. У соцмережах росіяни писали щонайменше про два влучання або падіння безпілотників поблизу промислової зони. Частина очевидців також згадувала дим після одного з вибухів.

Мер Орська Артем Воробйов звернувся до жителів із закликом не виходити на вулицю та триматися подалі від вікон під час повітряної тривоги.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко проаналізував соцмережі і сформував певну картину події в Орську.

"Орськ. Оренбурзька область. Під атакою Орський НПЗ (Орскнефтеоргсинтез). Російська ППО працює по безпілотниках у небі. За словами місцевих, у північно-західній частині міста було чути кілька вибухів і стрілянину. Перед цим оголошували повітряну тривогу. Після одного з вибухів очевидці помітили дим в одному з районів", – пише Андрющенко.

Крім того, Андрющенко поділився скріншотами коментарів жителів Орська після атаки дронів, де росіяни іронізують з "найкращої у світі ППО" та реагують на вибухи.

Росіяни реагують на удари по НПЗ в Орську

"Орскнефтеоргсинтез" — це великий нафтопереробний завод, здатний переробляти до 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційний гас. Завод розташований приблизно за 1400 кілометрів від кордону України, майже біля межі з Казахстаном. Орський НПЗ уже потрапляв під атаки раніше, восени 2025 року повідомлялося про пошкодження установок первинної переробки нафти.

Міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 98 безпілотників над різними регіонами країни та окупованим Кримом. Однак Оренбурзька область у переліку офіційно не згадувалася.

