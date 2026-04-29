Война с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне в панике: дроны атаковали российский Орск - что известо

В российском Орске раздались взрывы. Местные сообщают об атаке беспилотников на Орский нефтеперерабатывающий завод.

29 апреля 2026, 09:30
Автор:
Slava Kot

В ночь на 29 апреля беспилотники атаковали Орск в Оренбургской области. Это один из самых дальних регионов РФ, оказывавшийся под ударами с начала полномасштабной войны. По сообщениям местных в соцсетях, целью мог стать Орский нефтеперерабатывающий завод.

Россияне в панике: дроны атаковали российский Орск - что известо

Дроны атаковали Орск в России. Фото из открытых источников

Жители Орска сообщали о серии взрывов утром и работе противовоздушной обороны. В соцсетях россияне писали по меньшей мере о двух попаданиях или падениях беспилотников вблизи промышленной зоны. Часть очевидцев также упоминала дым после одного из взрывов.

Мэр Орска Артем Воробьев обратился к жителям с призывом не выходить на улицу и держаться подальше от окон во время воздушной тревоги.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко проанализировал соцсети и сформировал картину события в Орске.

"Орск. Оренбургская область. Под атакой Орский НПЗ (Орскнефтеоргсинтез). Российская ПВО работает по беспилотникам в небе. По словам местных, в северо-западной части города было слышно несколько взрывов и стрельбу. Перед этим объявляли воздушную тревогу. После одного из взрывов очевидцы заметили дым в одном из районов", – пишет Андрющенко.

Кроме того, Андрющенко поделился скриншотами комментариев жителей Орска после атаки дронов, где россияне иронизируют из-за "лучшей в мире ПВО" и реагируют на взрывы.

Россияне реагируют на удары по НПЗ в Орске

Реакция россиян на атаку дронов по Орску

Реакция россиян после атаки дронов по Орску

"Орскнефтеоргсинтез" – это крупный нефтеперерабатывающий завод, способный перерабатывать до 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное горючее, мазут и авиационный керосин. Завод расположен примерно в 1400 километрах от границы Украины, почти у границы с Казахстаном. Орский НПЗ уже подвергался атакам ранее, осенью 2025 года сообщалось о повреждении установок первичной переработки нефти.

Министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 98 беспилотников над разными регионами страны и оккупированным Крымом. Однако Оренбургская область в списке официально не упоминалась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле впервые отреагировали на атаки дронов по Туапсе: Путин издал срочный указ.

Также "Кометнари" писали, что российская ПВО испытывает нехватку ракет для противодействия ударам Украины по РФ.



