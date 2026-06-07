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Вибухи в окупованому Криму: повідомляють про атаку дронів і влучання по нафтобазі

В окупованому Криму пролунали вибухи в Феодосії, Джанкої, Сімферополі та Севастополі.

7 червня 2026, 07:30
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Slava Kot

У ніч на 7 червня в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи та звуки роботи систем протиповітряної оборони. За повідомленнями місцевих моніторингових ресурсів, повітряна тривога на півострові супроводжувалася атакою безпілотників, а однією з потенційних цілей могла стати нафтобаза у Феодосії.

Вибухи в окупованому Криму: повідомляють про атаку дронів і влучання по нафтобазі

Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел

Перші повідомлення про вибухи в Криму почали надходити після опівночі  7 червня. Жителі Феодосії, Сімферополя, Джанкоя та Севастополя повідомляли про гучні звуки, стрілянину та роботу засобів ППО. У соціальних мережах також поширювалися відео, на яких чути характерний шум безпілотників перед серією вибухів.

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про вибухи в районі нафтобази у Феодосії. Водночас телеграм-канал "Крымский ветер, повідомляв про заграву та ймовірне займання поблизу об'єкта паливної інфраструктури. Офіційного підтвердження інформації про пошкодження нафтобази наразі немає.

Окрім Феодосії, вибухи фіксувалися також у районі селища Леніно на сході півострова. За попередніми даними, там також міг бути атакований об'єкт паливної інфраструктури. Деякі джерела повідомляють про можливий удар по військовому об'єкту в селищі Совєтське. Моніторингові ресурси зазначають, що під час атаки могли використовуватися не лише дрони, а й ракети. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Криму серйозні проблеми з бензином. З'явилася перша реакція Кремля.

Також "Коментарі" писали, що ветеран війни розкрив, як Україна може звільнити Крим ударами по логістиці окупантів та ізоляцією пів острова.



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