Взрывы в оккупированном Крыму: сообщают об атаке дронов и попадании по нефтебазе

В ночь на 7 июня в нескольких районах временно оккупированного Крыма раздались взрывы и звуки работы систем противовоздушной обороны. По сообщениям местных мониторинговых ресурсов, воздушная тревога на полуострове сопровождалась атакой беспилотников, а одной из потенциальных целей могла стать Феодосийская нефтебаза.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

Первые сообщения о взрывах в Крыму начали поступать после полуночи 7 июня. Жители Феодосии, Симферополя, Джанкоя и Севастополя сообщали о громких звуках, стрельбе и работе средств ПВО. В социальных сетях также распространялись видео, на которых слышен характерный шум беспилотников перед серией взрывов.

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о взрывах в районе нефтебазы в Феодосии. В то же время, телеграмм-канал "Крымский ветер, сообщал об зареве и вероятном возгорании вблизи объекта топливной инфраструктуры. Официального подтверждения информации о повреждении нефтебазы пока нет.

Кроме Феодосии взрывы фиксировались также в районе поселка Ленино на востоке полуострова. По предварительным данным там также мог быть атакован объект топливной инфраструктуры. Некоторые источники сообщают о возможном ударе по военному объекту в поселке Советское. Мониторинговые ресурсы отмечают, что при атаке могли использоваться не только дроны, но и ракеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Крыма серьезные проблемы с бензином. Появилась первая реакция Кремля.

Также "Комментарии" писали, что ветеран войны раскрыл, как Украина может освободить Крым ударами по логистике оккупантов и изоляцией полуострова.