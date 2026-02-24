Вибухи в москві та загиблі поліцейські: на що звернув увагу військовий

Військовий Сил оборони з позивним "Алекс" прокоментував повідомлення про інциденти за участю правоохоронців у росії, зазначивши, що великі масштаби країни ускладнюють повний контроль над безпековою ситуацією.

Вибухи в москві

За його словами, територія рф настільки велика, що навіть за умови активних заходів протидії неможливо досягти абсолютного контролю над усіма сферами суспільства. Це, на його думку, створює постійні "тріщини" у системі безпеки.

Військовий також зауважив, що в умовах протистояння рівень дій спецслужб різних сторін відрізняється, і одній зі сторін варто замислитися над доцільністю подальшої ескалації.

Що сталося:

У столиці рф — Москві — сьогодні прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, вибухнуло авто.

Внаслідок інциденту загинули двоє поліцейських. Один із них помер на місці одразу після вибуху, другий — пізніше від отриманих поранень.

Обставини події наразі з’ясовуються. Російські служби повідомляють про проведення перевірки та роботу оперативних підрозділів на місці.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Дніпро близько 20:30 стався вибух в адміністративній будівлі поліції в Амур-Нижньодніпровському районі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, меблі та комп’ютерну техніку в приміщенні, а також автомобіль, припаркований поруч. На місці працюють вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпропетровського районного управління поліції №2. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

