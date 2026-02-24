Вибухи в москві та загиблі поліцейські: на що звернув увагу військовий

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Військовий Сил оборони з позивним "Алекс" прокоментував повідомлення про інциденти за участю правоохоронців у росії, зазначивши, що великі масштаби країни ускладнюють повний контроль над безпековою ситуацією.
Вибухи в москві
За його словами, територія рф настільки велика, що навіть за умови активних заходів протидії неможливо досягти абсолютного контролю над усіма сферами суспільства. Це, на його думку, створює постійні "тріщини" у системі безпеки.
Військовий також зауважив, що в умовах протистояння рівень дій спецслужб різних сторін відрізняється, і одній зі сторін варто замислитися над доцільністю подальшої ескалації.
Що сталося:
У столиці рф — Москві — сьогодні прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, вибухнуло авто.
Внаслідок інциденту загинули двоє поліцейських. Один із них помер на місці одразу після вибуху, другий — пізніше від отриманих поранень.
Обставини події наразі з’ясовуються. Російські служби повідомляють про проведення перевірки та роботу оперативних підрозділів на місці.