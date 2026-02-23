Новий теракт в адмінбудівлі поліції у Дніпрі: що відомо

У місті Дніпро близько 20:30 стався вибух в адміністративній будівлі поліції в Амур-Нижньодніпровському районі.

Вибух в адмінбудівлі поліції у Дніпрі

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, меблі та комп’ютерну техніку в приміщенні, а також автомобіль, припаркований поруч.

На місці працюють вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпропетровського районного управління поліції №2. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сьогодні, 23 лютого, о 18:10 у Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які перебували на місці під час перезмінки.

За словами начальника Національної поліції України Івана Вигівського, патрульні "приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто", коли стався вибух. Стан двох правоохоронців оцінюється як критичний: "Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя". Голова Нацполіції наголосив, що цей випадок разом із нещодавнім терактом у Львові свідчить про системність дій ворога. "Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських", — заявив він, розцінюючи подію як атаку на систему правопорядку.

