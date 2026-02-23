Новый теракт в админздании полиции в Днепре: что известно

В городе Днепр около 20:30 произошел взрыв в административном здании полиции в Амур-Нижнеднепровском районе.

Взрыв в админздании полиции в Днепре

По предварительной информации, пострадавших нет.

Взрывной волной повреждены окна, мебель и компьютерная техника в помещении, а также автомобиль, припаркованный рядом.

На месте работают взрывотехники, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепропетровского районного управления полиции №2. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Сегодня, 23 февраля, в 18:10 в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате инцидента пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции, которые находились на месте во время пересменки.

По словам начальника Национальной полиции Украины Ивана Выговского, патрульные "приехали на пересменку и припарковали там свои авто", когда произошел взрыв. Состояние двух правоохранителей оценивается как критическое: "Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь". Глава Нацполиции отметил, что этот случай вместе с недавним терактом во Львове свидетельствует о системности действий врага. "Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских", — заявил он, расценивая событие как атаку на систему правопорядка.

