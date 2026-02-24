Рубрики
Ткачова Марія
Военный Сил обороны с позывным "Алекс" прокомментировал сообщения об инцидентах с участием стражей порядка в России, отметив, что большие масштабы страны затрудняют полный контроль над ситуацией безопасности.
Взрывы в Москве
По его словам, территория России настолько велика, что даже при условии активных мер противодействия невозможно достичь абсолютного контроля над всеми сферами общества. Это, по его мнению, создает постоянные "трещины" в системе безопасности.
Военный также отметил, что в условиях противостояния уровень действий спецслужб разных сторон отличается, и одной из сторон стоит задуматься над целесообразностью дальнейшей эскалации.
Что произошло:
В столице России — Москве — сегодня прогремели взрывы. По предварительной информации, взорвался автомобиль.
В результате инцидента погибли двое полицейских. Один из них скончался на месте сразу после взрыва, второй — позже полученных ранений.
Обстоятельства происшествия выясняются. Российские службы сообщают о проведении проверки и работе оперативных подразделений на месте.