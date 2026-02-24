Военный Сил обороны с позывным "Алекс" прокомментировал сообщения об инцидентах с участием стражей порядка в России, отметив, что большие масштабы страны затрудняют полный контроль над ситуацией безопасности.

Взрывы в Москве

По его словам, территория России настолько велика, что даже при условии активных мер противодействия невозможно достичь абсолютного контроля над всеми сферами общества. Это, по его мнению, создает постоянные "трещины" в системе безопасности.

Военный также отметил, что в условиях противостояния уровень действий спецслужб разных сторон отличается, и одной из сторон стоит задуматься над целесообразностью дальнейшей эскалации.

Что произошло:

В столице России — Москве — сегодня прогремели взрывы. По предварительной информации, взорвался автомобиль.

В результате инцидента погибли двое полицейских. Один из них скончался на месте сразу после взрыва, второй — позже полученных ранений.

Обстоятельства происшествия выясняются. Российские службы сообщают о проведении проверки и работе оперативных подразделений на месте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Днепр около 20:30 произошел взрыв в административном здании полиции в Амур-Нижнеднепровском районе.

По предварительной информации, пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна, мебель и компьютерная техника в помещении, а также автомобиль, припаркованный рядом. На месте работают взрывотехники, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепропетровского районного управления полиции №2. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

