Вибухи у Дніпрі: «Інтерсіті» зупинився

У ніч на 6 листопада над Дніпром та в області лунають потужні вибухи — у місті працюють сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, російські війська здійснили масований удар дронами-камікадзе по Дніпропетровщині.

Російська атака на Дніпро

Місцеві жителі повідомляють про сильні звуки вибухів у кількох районах Дніпра, а також про роботу ППО. Повітряна тривога в області триває, мешканців закликають залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Через атаку ускладнився рух транспорту, зокрема затримується потяг “Інтерсіті” сполученням Київ–Дніпро. Пасажири повідомляють, що у вагонах вимкнули основне освітлення, залишивши лише аварійне, а двері зачинені з міркувань безпеки. Виходити на вулицю людям заборонено, адже поблизу можуть тривати роботи ППО або існує ризик падіння уламків.

Провідники та машиністи заспокоюють пасажирів, просять зберігати спокій і чекати на офіційні повідомлення. Наразі час затримки не оголошено, рух поїзда тимчасово призупинено до стабілізації ситуації.

Повітряні сили наголошують, що нічна атака дронів може бути масштабною та тривалою, тому мешканцям регіону радять залишатися в укриттях, не фіксувати роботу ППО і не публікувати фото чи відео з місця подій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за інформацією ГУР, мова йде про керовані модульні планувальні бомби (КМПБ), у яких застосовано удосконалені універсальні модулі планування та корекції (УМПК). На відміну від попередніх модифікацій із робочим радіусом близько 75 км, нові модулі — ймовірно з турбореактивним двигуном — забезпечують набагато більший бойовий радіус, що дає ворогу можливість вести удари з більш безпечної відстані.