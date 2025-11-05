Нова катастрофа для українських міст

За інформацією ГУР, мова йде про керовані модульні планувальні бомби (КМПБ), у яких застосовано удосконалені універсальні модулі планування та корекції (УМПК). На відміну від попередніх модифікацій із робочим радіусом близько 75 км, нові модулі — ймовірно з турбореактивним двигуном — забезпечують набагато більший бойовий радіус, що дає ворогу можливість вести удари з більш безпечної відстані.

Рф виробляє авіабомби, які долають 200 км

Розвідка не виключає, що такі боєприпаси можуть почати застосовуватися і для ударів по об’єктах у глибинах української території, а не лише по прифронтових чи прикордонних районах. Вже зафіксовано перші удари новими засобами по Дніпру та іншим населеним пунктам.

ГУР також повідомляє про склад комплектуючих: переважна частина елементів модулів надходить із Китаю, проте в конструкції фугасних бомб типу "Комета", які оснащуються УМПК, використовуються й електронні компоненти виробництва компаній зі США та Швейцарії.

Експерти зазначають, що Росія активно відпрацьовує підвищення завадостійкості цих систем, щоб зменшити їхню вразливість до української радіоелектронної протидії. У відкритих джерелах нові боєприпаси іноді фігурують під назвами "Грім-1" або "Грім-2", і за попередніми випробуваннями їхній бойовий радіус сягав близько 150–200 км.

Підсумок:

поява серійних КМПБ з дальністю до 200 км означає значне розширення повітряної загрози для України — особливо для великих міст і об’єктів, розташованих у глибшому тилу, — і вимагає адаптації заходів ППО та контрзаходів.

