logo_ukra

BTC/USD

104444

ETH/USD

3551.26

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Росії у жінок масово випадають брови
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії у жінок масово випадають брови

У Росії жінки масово скаржаться на випадіння брів після використання популярного білоруського гелю LUXVISAGE, який виявився надто агресивним для шкіри

4 листопада 2025, 17:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Росіянки масово скаржаться на втрату брів після використання популярного білоруського гелю LUXVISAGE, який обіцяє "бетонну фіксацію" до 24 годин. Як повідомляє "База", саме цей засіб став причиною справжнього б’юті-скандалу — після кількох місяців використання у сотень дівчат почало випадати волосся на бровах.

У Росії у жінок масово випадають брови

Випадіння брів у росіянок

Користувачки соцмереж пишуть, що гель веде себе як клей: при знятті макіяжу він буквально здирає волоски разом із косметикою, через що брови стають рідкими або зовсім зникають. Деякі зазначають, що не можуть змити засіб навіть маслами, настільки міцною є плівка, яку він утворює.

Фахівці припускають, що проблема полягає в агресивному хімічному складі продукту. У ньому виявили комбінацію плівкоутворюючих полімерів, які забезпечують тривалу фіксацію, але водночас порушують кровообіг і блокують "дихання" волосяних фолікулів. Згодом це призводить до пересушення шкіри, ламкості й випадіння волосків.

Наразі бренд LUXVISAGE офіційно не коментував хвилю скарг, але користувачки вже масово відмовляються від засобу, публікуючи фото "облисівших" брів і попереджаючи інших.

Як іронічно зазначають у соцмережах, "краса в Росії знову вимагає жертв" — тепер уже у прямому сенсі.

Нагадуємо раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що  Жителька Далекого Сходу Росії розповіла, що втратила одразу трьох родичів, які брали участь у так званій “СВО”. За її словами, у травні 2025 року загинув її онук, а двоє племінників досі вважаються зниклими безвісти. Попри трагедію, жінка не отримала жодної допомоги від місцевої влади.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/bazabazon/41979
Теги:

Новини

Всі новини