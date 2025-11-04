У Росії у жінок масово випадають брови

Росіянки масово скаржаться на втрату брів після використання популярного білоруського гелю LUXVISAGE, який обіцяє "бетонну фіксацію" до 24 годин. Як повідомляє "База", саме цей засіб став причиною справжнього б’юті-скандалу — після кількох місяців використання у сотень дівчат почало випадати волосся на бровах.

Випадіння брів у росіянок

Користувачки соцмереж пишуть, що гель веде себе як клей: при знятті макіяжу він буквально здирає волоски разом із косметикою, через що брови стають рідкими або зовсім зникають. Деякі зазначають, що не можуть змити засіб навіть маслами, настільки міцною є плівка, яку він утворює.

Фахівці припускають, що проблема полягає в агресивному хімічному складі продукту. У ньому виявили комбінацію плівкоутворюючих полімерів, які забезпечують тривалу фіксацію, але водночас порушують кровообіг і блокують "дихання" волосяних фолікулів. Згодом це призводить до пересушення шкіри, ламкості й випадіння волосків.

Наразі бренд LUXVISAGE офіційно не коментував хвилю скарг, але користувачки вже масово відмовляються від засобу, публікуючи фото "облисівших" брів і попереджаючи інших.

Як іронічно зазначають у соцмережах, "краса в Росії знову вимагає жертв" — тепер уже у прямому сенсі.

