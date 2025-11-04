logo

Главная Новости Общество происшествия В России у женщин массово выпадают брови
commentss НОВОСТИ Все новости

В России у женщин массово выпадают брови

В России женщины массово жалуются на выпадение бровей после использования популярного белорусского геля LUXVISAGE, оказавшегося слишком агрессивным для кожи

4 ноября 2025, 17:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Россиянки массово жалуются на потерю бровей после использования популярного белорусского геля LUXVISAGE, обещающего "бетонную фиксацию" до 24 часов. Как сообщает "База", именно это средство стало причиной настоящего бьюти-скандала — после нескольких месяцев использования у сотен девушек начали выпадать волосы на бровях.

Пользователи соцсетей пишут, что гель ведет себя как клей: при снятии макияжа он буквально сдирает волоски вместе с косметикой, из-за чего брови становятся редкими или совсем исчезают. Некоторые отмечают, что не могут смыть средство даже маслами, настолько прочна пленка, которую он образует.

Специалисты предполагают, что проблема состоит в агрессивном химическом составе продукта. В нем обнаружили комбинацию пленкообразующих полимеров, которые обеспечивают длительную фиксацию, но одновременно нарушают кровообращение и блокируют "дыхание" волосяных фолликулов. Впоследствии это приводит к пересушиванию кожи, ломкости и выпадению волосков.

В настоящее время бренд LUXVISAGE официально не комментировал волну жалоб, но пользовательницы уже массово отказываются от средства, публикуя фото "облесевших" бровей и предупреждая других.

Как иронически отмечают в соцсетях, "красота в России снова требует жертв" – теперь уже в прямом смысле.

Напомним ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Жительница Дальнего Востока России рассказала, что потеряла сразу трех родственников, принимавших участие в так называемой "СВО". По ее словам, в мае 2025 года погиб ее внук, а двое племянников до сих пор числятся пропавшими без вести. Несмотря на трагедию, женщина не получила никакой помощи от местных властей.



Источник: https://t.me/bazabazon/41979
