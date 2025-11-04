В России у женщин массово выпадают брови

Россиянки массово жалуются на потерю бровей после использования популярного белорусского геля LUXVISAGE, обещающего "бетонную фиксацию" до 24 часов. Как сообщает "База", именно это средство стало причиной настоящего бьюти-скандала — после нескольких месяцев использования у сотен девушек начали выпадать волосы на бровях.

Выпадение бровей у россиянок

Пользователи соцсетей пишут, что гель ведет себя как клей: при снятии макияжа он буквально сдирает волоски вместе с косметикой, из-за чего брови становятся редкими или совсем исчезают. Некоторые отмечают, что не могут смыть средство даже маслами, настолько прочна пленка, которую он образует.

Специалисты предполагают, что проблема состоит в агрессивном химическом составе продукта. В нем обнаружили комбинацию пленкообразующих полимеров, которые обеспечивают длительную фиксацию, но одновременно нарушают кровообращение и блокируют "дыхание" волосяных фолликулов. Впоследствии это приводит к пересушиванию кожи, ломкости и выпадению волосков.

В настоящее время бренд LUXVISAGE официально не комментировал волну жалоб, но пользовательницы уже массово отказываются от средства, публикуя фото "облесевших" бровей и предупреждая других.

Как иронически отмечают в соцсетях, "красота в России снова требует жертв" – теперь уже в прямом смысле.

