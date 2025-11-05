По информации ГУР, речь идет об управляемых модульных планировочных бомбах (КМПБ), в которых применены усовершенствованные универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). В отличие от предыдущих модификаций с рабочим радиусом около 75 км, новые модули – вероятно с турбореактивным двигателем – обеспечивают гораздо больший боевой радиус, что дает врагу возможность вести удары с более безопасного расстояния.

Рф изготавливает авиабомбы, которые преодолевают 200 км

Разведка не исключает, что такие боеприпасы могут начаться и для ударов по объектам в глубинах украинской территории, а не только по прифронтовым или приграничным районам. Уже зафиксированы первые удары новыми средствами по Днепру и другим населенным пунктам.

ГУР также сообщает о составе комплектующих: подавляющая часть элементов модулей поступает из Китая, однако в конструкции фугасных бомб типа "Комета", которые оснащаются УМПК, используются и электронные компоненты производства компаний из США и Швейцарии.

Эксперты отмечают, что Россия активно отрабатывает повышение помехоустойчивости этих систем, чтобы снизить их уязвимость к украинскому радиоэлектронному противодействию. В открытых источниках новые боеприпасы иногда фигурируют под названиями "Гром-1" или "Гром-2", и по предварительным испытаниям их боевой радиус достигал около 150–200 км.

Итог:

появление серийных КМПБ с дальностью до 200 км означает значительное расширение воздушной угрозы для Украины — особенно для крупных городов и объектов, расположенных в более глубоком тылу, — и требует адаптации мер ПВО и контрмер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что рассеянки массово жалуются на потерю бровей после использования популярного белорусского геля LUXVISAGE, который обещает "бетонную фиксацию" до 24 часов. Как сообщает "База", именно это средство стало причиной настоящего бьюти-скандала — после нескольких месяцев использования у сотен девушек начали выпадать волосы на бровях.