Война с Россией Новая катастрофа для украинских городов
Новая катастрофа для украинских городов

Украинская разведка предупреждает: Россия налаживает серийное производство новых управляемых авиабомб с боеприпасами, которые способны планироваться на расстояние до 200 км, — это позволяет самолетам противника наносить удары, не заходя в зоны действия украинского ПВО

5 ноября 2025, 18:05
По информации ГУР, речь идет об управляемых модульных планировочных бомбах (КМПБ), в которых применены усовершенствованные универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). В отличие от предыдущих модификаций с рабочим радиусом около 75 км, новые модули – вероятно с турбореактивным двигателем – обеспечивают гораздо больший боевой радиус, что дает врагу возможность вести удары с более безопасного расстояния.

Новая катастрофа для украинских городов

Рф изготавливает авиабомбы, которые преодолевают 200 км

Разведка не исключает, что такие боеприпасы могут начаться и для ударов по объектам в глубинах украинской территории, а не только по прифронтовым или приграничным районам. Уже зафиксированы первые удары новыми средствами по Днепру и другим населенным пунктам.

ГУР также сообщает о составе комплектующих: подавляющая часть элементов модулей поступает из Китая, однако в конструкции фугасных бомб типа "Комета", которые оснащаются УМПК, используются и электронные компоненты производства компаний из США и Швейцарии.

Эксперты отмечают, что Россия активно отрабатывает повышение помехоустойчивости этих систем, чтобы снизить их уязвимость к украинскому радиоэлектронному противодействию. В открытых источниках новые боеприпасы иногда фигурируют под названиями "Гром-1" или "Гром-2", и по предварительным испытаниям их боевой радиус достигал около 150–200 км.

Итог:

появление серийных КМПБ с дальностью до 200 км означает значительное расширение воздушной угрозы для Украины — особенно для крупных городов и объектов, расположенных в более глубоком тылу, — и требует адаптации мер ПВО и контрмер.

Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-11-04/5924741-navishcho-rosiyanam-potribni-kabi-shcho-letyat-na-200-km-u-gur-dali-vidpovid
