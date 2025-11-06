Взрывы в Днепре: «Интерсити» остановился

В ночь на 6 ноября над Днепром и области раздаются мощные взрывы — в городе работают силы противовоздушной обороны. По предварительной информации, российские войска нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровщине.

Российская атака на Днепр

Местные жители сообщают о сильных звуках взрывов в нескольких районах Днепра, а также о работе ПВО. Воздушная тревога в области продолжается, жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.

Из-за атаки осложнилось движение транспорта, в частности, задерживается поезд "Интерсити" сообщением Киев-Днепр. Пассажиры сообщают, что в вагонах выключили основное освещение, оставив только аварийное, а дверь закрыта из соображений безопасности. Выходить на улицу людям запрещено, ведь вблизи могут продолжаться работы ПВО или риск падения обломков.

Проводники и машинисты успокаивают пассажиров, просят сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений. В настоящее время задержка не объявлена, движение поезда временно приостановлено до стабилизации ситуации.

Воздушные силы отмечают, что ночная атака дронов может быть масштабной и продолжительной, поэтому жителям региона советуют оставаться в укрытиях, не фиксировать работу ПВО и не публиковать фото или видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по информации ГУР, речь идет об управляемых модульных планировочных бомбах (КМПБ), в которых применены усовершенствованные универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). В отличие от предыдущих модификаций с рабочим радиусом около 75 км, новые модули – вероятно с турбореактивным двигателем – обеспечивают гораздо больший боевой радиус, что дает врагу возможность вести удары с более безопасного расстояния.