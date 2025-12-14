logo_ukra

Вибухи, пожежі й знищена ППО росіян: ЗСУ уразили НПЗ, нафтобази, РЕБ і ЗРК на кількох напрямках
Вибухи, пожежі й знищена ППО росіян: ЗСУ уразили НПЗ, нафтобази, РЕБ і ЗРК на кількох напрямках

Під ударом — Краснодарський край, Волгоградська область, Крим і ключові об’єкти на ТОТ Донеччини та Запоріжжя.

14 грудня 2025, 12:56
Автор:
Проніна Анна

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив масштабне ураження російських військових та інфраструктурних об’єктів на території РФ і тимчасово окупованих регіонах України. Йдеться про серію точних ударів по паливно-енергетичній та військовій інфраструктурі противника.

Вибухи, пожежі й знищена ППО росіян: ЗСУ уразили НПЗ, нафтобази, РЕБ і ЗРК на кількох напрямках

Палає глибокий тил РФ і окуповані території: Генштаб підтвердив серію потужних ударів

Зокрема, у Краснодарському краї Росії під удар потрапив Афіпський нафтопереробний завод. Зафіксовано вибухи та пожежу, наразі триває уточнення масштабів завданих збитків. Паралельно у Волгоградській області уражено нафтобазу "Урюпінська", де також сталися вибухи й займання.

На тимчасово окупованій території Донецької області знищено дві станції радіоелектронної боротьби, два пункти управління підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, а також радіолокаційну станцію "Імбир", яка використовувалася для виявлення повітряних цілей.

На ТОТ Запорізької області під удар потрапили зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" та лабораторія безпілотних комплексів, що забезпечувала роботу російських дронів на південному напрямку.

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України уразили дві бази паливно-мастильних матеріалів та дві радіолокаційні станції, що входили до системи протиповітряної оборони півострова. Окремо повідомляється про ураження підстанції в Джанкої, яка має критичне значення для військової логістики окупантів.

Крім того, зафіксовано низку ударів по Дніпрорудному, Малій Білозерці та інших важливих точках на Запорізькому напрямку, а також у Маріупольському районі, де ворог зосереджує тилові та ремонтні потужності.

У Генштабі наголошують: удари спрямовані на послаблення військової логістики, ППО та систем управління РФ, що безпосередньо впливає на можливості противника вести бойові дії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що російські війська вдарили по Запоріжжю, атакувавши супермаркет у житловому районі. Щонайменше чотири людини поранені, будівля зруйнована.



