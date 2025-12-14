Взрывы, пожары и уничтожение ПВО россиян: ВСУ поразили НПЗ, нефтебазы, РЭБ и ЗРК по нескольким направлениям

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил масштабное поражение российских военных и инфраструктурных объектов на территории РФ и временно оккупированных регионах Украины. Речь идет о серии точных ударов по топливно-энергетической и военной инфраструктуре противника.

Пылает глубокий тыл РФ и оккупированные территории: Генштаб подтвердил серию мощных ударов

В частности, в Краснодарском крае России под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод . Зафиксированы взрывы и пожар, в настоящее время продолжается уточнение масштабов нанесенного ущерба. Параллельно в Волгоградской области поражена нефтебаза "Урюпинская" , где также произошли взрывы и возгорания.

На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы , два пункта управления подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ , а также радиолокационная станция "Имбирь" , которая использовалась для обнаружения воздушных целей.

На ТОТ Запорожской области под удар попали зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" и лаборатория беспилотных комплексов , обеспечивавшая работу русских дронов на южном направлении.

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили две базы горюче-смазочных материалов и две радиолокационные станции , входившие в систему противовоздушной обороны полуострова. Отдельно сообщается о поражении подстанции в Джанкое , имеющей критическое значение для военной логистики кафиров.

Кроме того, зафиксирован ряд ударов по Днепрорудному, Малой Белозерке и другим важным точкам в Запорожском направлении, а также в Мариупольском районе , где враг сосредоточивает тыловые и ремонтные мощности.

В Генштабе подчеркивают: удары направлены на ослабление военной логистики, ПВО и систем управления РФ , что напрямую влияет на возможности противника вести боевые действия.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что российские войска ударили по Запорожью, атаковав супермаркет в жилом районе. По меньшей мере четыре человека ранены, здание разрушено.