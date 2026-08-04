Вибухи лунали до ночі: дві основні версії трагедії на полігоні у Хмельницькому

Минулої п’ятниці, 31 липня, Україну сколихнула новина про неконтрольовану детонацію на військовому обʼєкті на околиці Хмельницького. За даними Державного бюро розслідувань, вибухи розпочалися близько 11:55 та тривали майже до кінця дня.

Вибух у Хмельницькому. Фото з відкритих джерел

У ДБР розповіли, що провели першочергові слідчі дії на військовому полігоні та перевіряють дві основні версії події:

порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів,

диверсія.

Зазначається, що станом на 3 серпня 2026 року п’ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, як повідомили в ДБР, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини.

“Одна з версій слідства — можливе порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, яке могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію. Також перевіряється версія диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння”, — йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, під час пошукових робіт виявили фрагменти тіл — особи загиблих встановлять за результатами експертиз.

“Внаслідок вибухів восьмеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю немає. Інформації про травмованих цивільних не надходило”, — зауважили в ДБР.

Детонація призвела до пошкодження житлових будинків та іншого майна поблизу військового об’єкта — ці випадки фіксують. Триває розмінування території за межами військового об’єкта.

У ДБР повідомили попередню кваліфікацію — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вибухало у Вишневому під Києвом.