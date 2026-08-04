Вибухи лунали до ночі: дві основні версії трагедії на полігоні у Хмельницькому

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Кречмаровская Наталия
Минулої п’ятниці, 31 липня, Україну сколихнула новина про неконтрольовану детонацію на військовому обʼєкті на околиці Хмельницького. За даними Державного бюро розслідувань, вибухи розпочалися близько 11:55 та тривали майже до кінця дня.
Вибух у Хмельницькому. Фото з відкритих джерел
У ДБР розповіли, що провели першочергові слідчі дії на військовому полігоні та перевіряють дві основні версії події:
порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів,
диверсія.
Зазначається, що станом на 3 серпня 2026 року п’ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, як повідомили в ДБР, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини.
За даними ДБР, під час пошукових робіт виявили фрагменти тіл — особи загиблих встановлять за результатами експертиз.
Детонація призвела до пошкодження житлових будинків та іншого майна поблизу військового об’єкта — ці випадки фіксують. Триває розмінування території за межами військового об’єкта.
У ДБР повідомили попередню кваліфікацію — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вибухало у Вишневому під Києвом.