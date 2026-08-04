Взрывы раздавались до ночи: две основные версии трагедии на полигоне в Хмельницком

В прошлую пятницу, 31 июля, Украину всколыхнула новость о неконтролируемой детонации на военном объекте на окраине Хмельницкого. По данным Государственного бюро расследований, взрывы начались около 11:55 и продолжались почти до конца дня.

Взрыв в Хмельницком. Фото из открытых источников

В ГБР рассказали, что провели первоочередные следственные действия на военном полигоне и проверяют две основные версии происшествия:

нарушения при перевозке и разгрузке боеприпасов,

диверсия.

Отмечается, что по состоянию на 3 августа 2026 года пятеро военнослужащих числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, как сообщили в ГБР, они разгружали боеприпасы на складе воинской части.

"Одна из версий следствия — возможное нарушение правил при перевозке или разгрузке боеприпасов, которое могло повлечь за собой первый взрыв и последующую детонацию. Также проверяется версия диверсионных действий, направленных на уничтожение вооружения", — говорится в сообщении.

По данным ГБР, в ходе поисковых работ обнаружили фрагменты тел — личности погибших установят по результатам экспертиз.

"В результате взрывов восемь военнослужащих получили травмы разной степени тяжести. Угрозы их жизни нет. Информации о травмированных гражданских не поступало", — отметили в ГБР.

Детонация привела к повреждению жилых домов и другого имущества вблизи военного объекта – эти случаи фиксируют. Продолжается разминирование территории вне военного объекта.

В ГБР сообщили предварительную квалификацию — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что взрывалось в Вишневом под Киевом.