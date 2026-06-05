Вибух біля берегів НАТО: ВМС вийшли із заявою щодо інциденту біля берегів Румунії

Інцидент з морським безпілотником, який спричинив екстрену евакуацію частини румунського порту Констанца, отримав офіційне пояснення з боку України. У Військово-морських силах ВСУ підтвердили, що апарат, що вибухнув біля узбережжя Румунії, належав українським силам і втратив управління під час виконання бойового завдання в Чорному морі.

ВМС України Фото: з відкритих джерел

За інформацією українських військових, морський дрон діяв у Чорноморській операційній зоні, однак у певний момент зазнав впливу російських засобів радіоелектронної боротьби. В результаті апарат втратив зв'язок з операторами та почав рухатися неконтрольовано.

Усвідомлюючи потенційну загрозу цивільному судноплавству та прибережній інфраструктурі, українська сторона оперативно передала необхідну інформацію військово-морським силам Румунії. Це дозволило вжити заходів безпеки та мінімізувати можливі ризики для населення.

Вранці 5 червня в районі порту Констанца стався вибух безпілотника, який раніше застряг у спеціальній захисній греблі. Споруда призначена для локалізації можливих забруднень і знаходиться всього за кількасот метрів від нафтового терміналу, що має стратегічне значення для Румунії та всього регіону Чорного моря.

За даними румунських ЗМІ, після виявлення об'єкта влада організувала термінову евакуацію персоналу та обмежила доступ до небезпечної зони. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а пошкодження інфраструктури виявились мінімальними.

Випадок став черговим свідченням того, як тісно війна Росії проти України пов'язана з безпекою всього Чорноморського регіону. Навіть одиничний збій у роботі безпілотної системи може призвести до надзвичайних ситуацій за межами української території та викликати серйозне занепокоєння серед країн НАТО.

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