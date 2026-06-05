Снова дрон и взрыв в Румынии: что произошло

В районе румынского порта Констанца произошел взрыв, вероятно, из-за морского дрона. Об этом сообщает Euronews Romania.

Взрыв в порту Румынии. Фото: из открытых источников

"По данным источников Euronews, обнаруженный беспилотник взорвался у побережья порта Констанца", – пишет СМИ.

Речь идет о том, что сегодня утром местные власти находятся в состоянии повышенной готовности в районе порта Констанца, где, вероятно, был обнаружен военный беспилотник.

В частности, в указанном румынском порту произошел взрыв. Отмечается, что на месте происшествия работает полиция.

Президента Никушора Дана проинформировали об инциденте на борту самолета Spartan, на котором он направляется в Черногорию на саммит ЕС-Западные Балканы. Исполняющему обязанности премьер-министра Илие Боложану также сообщили о ситуации, он должен посетить Министерство внутренних дел.

Читайте также на портале "Комментарии" — политолог Владимир Цибулько отметил, что есть старый бюрократический жанр — "ничего не произошло, но мы очень обеспокоены". Именно в этом жанре в последние дни выступают румынские власти после истории с российским дроном, упавшим на территории страны-члена НАТО.

Эксперт отмечает, что сначала звучали осторожные формулировки об "объекте неустановленного происхождения". Затем появились заявления о русском следе. Далее последовали заверения, что угрозы для населения нет. Потом, что ситуация серьезная. Еще позже необходимо избегать эскалации. Одним словом, если составить все заявления вместе, получается классический дипломатический ребус: Россия виновата, но так, чтобы никто не подумал, что Россия виновата настолько, чтобы из-за этого пришлось что-то делать.

Также издание "Комментарии" сообщало – Соединенные Штаты Америки выступили с резкой критикой инцидента, связанного с падением российского беспилотника на территории Румынии, в частности после попадания в жилую многоэтажку в городе Галац. Официальную позицию Вашингтона озвучил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, сделавший заявление в социальной сети X.



