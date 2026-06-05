Знову дрон і вибух у Румунії: що сталося

У районі румунського порту Констанца стався вибух, ймовірно, через морський дрон. Про це повідомляє Euronews Romania.

Вибух у порту Румунії. Фото: із відкритих джерел

"За даними джерел Euronews, виявлений безпілотник вибухнув біля узбережжя порту Констанца", — пише ЗМІ.

Йдеться про те, що сьогодні вранці місцева влада перебуває в стані підвищеної готовності в районі порту Констанца, де, ймовірно, було виявлено військового безпілотника.

Зокрема, у вказаному румунському порту стався вибух. Зазначається, що на місці події працює поліція.

Президента Нікушора Дана поінформували про інцидент на борту літака Spartan, яким він прямує до Чорногорії на саміт ЄС-Західні Балкани. Виконувача обов'язків прем'єр-міністра Іліє Боложана також повідомили про ситуацію, він має відвідати Міністерство внутрішніх справ.

Читайте також на порталі "Коментарі" – політолог Володимир Цибулько зазначив, що є старий бюрократичний жанр – "нічого не сталося, але ми дуже стурбовані". Саме в цьому жанрі в останні дні виступає румунська влада після історії з російським дроном, що впав на території країни-члена НАТО.

Експерт зазначає, що спочатку звучали обережні формулювання про "об'єкт невстановленого походження". Потім з'явилися заяви про російський слід. Далі були запевнення, що загрози для населення немає. Бо ситуація серйозна. Ще пізніше потрібно уникати ескалації. Одним словом, якщо скласти всі заяви разом, виходить класичний дипломатичний ребус: Росія винна, але так, щоб ніхто не подумав, що Росія винна настільки, щоби через це довелося щось робити.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сполучені Штати Америки виступили з різкою критикою інциденту, пов'язаного з падінням російського безпілотника на території Румунії, зокрема після попадання до житлової багатоповерхівки у місті Галац. Офіційну позицію Вашингтона озвучив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, який зробив заяву у соціальній мережі X.



