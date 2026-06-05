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Взрыв у берегов НАТО: ВМС вышли с заявлением по поводу инцидента у берегов Румынии

Аппарат, выполнявший задачу в Черном море, оказался возле стратегического объекта в Констанце. ВМС Украины раскрыли детали инцидента

5 июня 2026, 15:05
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Кравцев Сергей

Инцидент с морским беспилотником, который привел к экстренной эвакуации части румынского порта Констанца, получил официальное объяснение со стороны Украины. В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что взорвавшийся у побережья Румынии аппарат принадлежал украинским силам и потерял управление во время выполнения боевого задания в Черном море.

Взрыв у берегов НАТО: ВМС вышли с заявлением по поводу инцидента у берегов Румынии

ВМС Украины. Фото: из открытых источников

По информации украинских военных, морской дрон действовал в Черноморской операционной зоне, однако в определенный момент подвергся воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы. В результате аппарат утратил связь с операторами и начал двигаться неконтролируемо.

Осознавая потенциальную угрозу для гражданского судоходства и прибрежной инфраструктуры, украинская сторона оперативно передала необходимую информацию военно-морским силам Румынии. Это позволило принять меры безопасности и минимизировать возможные риски для населения.

Утром 5 июня в районе порта Констанца произошел взрыв беспилотника, который до этого застрял в специальной защитной дамбе. Сооружение предназначено для локализации возможных загрязнений и находится всего в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала, имеющего стратегическое значение для Румынии и всего региона Черного моря.

По данным румынских СМИ, после обнаружения объекта власти организовали срочную эвакуацию персонала и ограничили доступ к опасной зоне. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а повреждения инфраструктуры оказались минимальными.

Случай стал очередным свидетельством того, насколько тесно война России против Украины связана с безопасностью всего Черноморского региона. Даже единичный сбой в работе беспилотной системы способен привести к чрезвычайным ситуациям за пределами украинской территории и вызвать серьезную обеспокоенность среди стран НАТО.

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Источник: https://www.facebook.com/100064727737034/posts/1429819859185592/?rdid=pQaT9xc3FqAD2Ccw#
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