“Ви виграєте війну”: Стубб зробив гучну заяву

Президент Фінляндії Александр Стубб під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що вважає Україну такою, що виграє війну проти Росії.

Таку відповідь він дав головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, яка запитала, чи може він, з огляду на історичний досвід Фінляндії, порадити Україні, як перемогти Володимира Путіна.

Стубб підкреслив, що не збирається давати порад, однак переконаний: Росія вже зазнала стратегічної поразки. За його словами, Кремль прагнув перетворити Україну на підконтрольну державу, але натомість вона стала ще більш інтегрованою в європейський простір. Путін намагався зупинити розширення НАТО, однак до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція. Крім того, замість ослаблення оборонного блоку його члени взяли на себе зобов’язання збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Фінський лідер також зазначив, що, на його думку, Росія зазнає невдач і на полі бою. Він навів оцінку, згідно з якою за останні роки темпи просування РФ суттєво знизилися, а втрати особового складу залишаються високими.

Підсумовуючи, Стубб заявив, що Україна має продовжувати чинити опір і зберігати нинішній курс, оскільки саме така стратегія, на його переконання, зрештою приведе до перемоги.

Нагадужмо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс поінформований про дії та наміри Росії й уважно відстежує розвиток подій.

Таку відповідь він надав головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман під час Мюнхенської конференції з безпеки, коментуючи питання про те, чи може Володимир Путін наважитися на напад на одну з країн Альянсу. Рютте наголосив, що зараз тривають активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни в Україні, і відзначив роль команди президента США Дональда Трампа, яка, за його словами, проводить складну, але важливу роботу.

