logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Вы выиграете войну": Стубб сделал громкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

"Вы выиграете войну": Стубб сделал громкое заявление

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина уже выиграет войну, поскольку Россия потерпела стратегическое поражение

13 февраля 2026, 19:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Финляндии Александр Стубб во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает Украину выигрывающей войну против России.

"Вы выиграете войну": Стубб сделал громкое заявление

Стубб считает, что Украина выиграет войну против России

Такой ответ он дал главной редакторе издания "ГОРДОН" Олесе Бацман, которая спросила, может ли он, учитывая исторический опыт Финляндии, посоветовать Украине, как победить Владимира Путина.

Стубб подчеркнул, что не собирается давать советы, однако убежден: Россия уже потерпела стратегическое поражение. По его словам, Кремль стремился превратить Украину в подконтрольное государство, но она стала еще более интегрированной в европейское пространство. Путин пытался остановить расширение НАТО , однако к Альянсу присоединились Финляндия и Швеция. Кроме того, вместо ослабления оборонного блока его члены обязались увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Финский лидер также отметил, что, по его мнению, Россия терпит неудачи и на поле боя. Он привел оценку, согласно которой в последние годы темпы продвижения РФ существенно снизились, а потери личного состава остаются высокими.

Подытоживая, Стубб заявил, что Украина должна продолжать сопротивляться и сохранять нынешний курс, поскольку именно такая стратегия, по его убеждению, в конечном счете приведет к победе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс проинформирован о действиях и намерениях России и внимательно отслеживает развитие событий.

Такой ответ он дал главной редакторе издания "ГОРДОН" Олесе Бацман во время Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя вопрос о том, может ли Владимир Путин решиться на нападение на одну из стран Альянса. Рютте подчеркнул, что сейчас продолжаются активные дипломатические усилия по урегулированию войны в Украине, и отметил роль команды президента США Дональда Трампа, которая, по его словам, проводит сложную, но важную работу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dmytrogordon_official/130449
Теги:

Новости

Все новости