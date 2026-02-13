"Вы выиграете войну": Стубб сделал громкое заявление

Президент Финляндии Александр Стубб во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает Украину выигрывающей войну против России.

Стубб считает, что Украина выиграет войну против России

Такой ответ он дал главной редакторе издания "ГОРДОН" Олесе Бацман, которая спросила, может ли он, учитывая исторический опыт Финляндии, посоветовать Украине, как победить Владимира Путина.

Стубб подчеркнул, что не собирается давать советы, однако убежден: Россия уже потерпела стратегическое поражение. По его словам, Кремль стремился превратить Украину в подконтрольное государство, но она стала еще более интегрированной в европейское пространство. Путин пытался остановить расширение НАТО , однако к Альянсу присоединились Финляндия и Швеция. Кроме того, вместо ослабления оборонного блока его члены обязались увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Финский лидер также отметил, что, по его мнению, Россия терпит неудачи и на поле боя. Он привел оценку, согласно которой в последние годы темпы продвижения РФ существенно снизились, а потери личного состава остаются высокими.

Подытоживая, Стубб заявил, что Украина должна продолжать сопротивляться и сохранять нынешний курс, поскольку именно такая стратегия, по его убеждению, в конечном счете приведет к победе.

