Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс поінформований про дії та наміри Росії й уважно відстежує розвиток подій.

Можливий напад рф на країну НАТО

Таку відповідь він надав головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман під час Мюнхенської конференції з безпеки, коментуючи питання про те, чи може Володимир Путін наважитися на напад на одну з країн Альянсу.

Рютте наголосив, що зараз тривають активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни в Україні, і відзначив роль команди президента США Дональда Трампа, яка, за його словами, проводить складну, але важливу роботу.

Він підкреслив, що всі процеси відбуваються у тісній координації зі союзниками по НАТО та в постійному контакті з Україною. За словами генсека, Альянс добре розуміє, що відбувається і що може готуватися, а співпраця між партнерами залишається ключовою.

Рютте не став прямо прогнозувати можливий напад РФ на країни НАТО, однак дав зрозуміти, що ситуація перебуває під контролем, а всі кроки узгоджуються між союзниками.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійський опозиційний політик і публіцист Гаррі Каспаров заявив, що у 2026 році не варто очікувати ні припинення вогню, ні завершення війни між Росією та Україною. На його думку, нинішні переговорні процеси зайшли в глухий кут і від самого початку не були спрямовані на реальне досягнення миру.

Каспаров переконаний, що замість повноцінних дипломатичних перемовин відбувалася спроба політичної "угоди" між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Він звернув увагу на склад переговорних груп, зазначивши, що з американського боку ключову роль нібито відігравали особи з бізнес-оточення Трампа, тоді як з російського — представники фінансового кола Кремля. За словами опозиціонера, Україні пропонували невигідні умови, однак Київ відмовився їх приймати. Нині, вважає Каспаров, політичного ресурсу для нових домовленостей бракує, адже для російського керівництва війна стала механізмом утримання влади.

