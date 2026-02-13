Готовит ли РФ нападение на страну НАТО: Рютте дал четкий сигнал

Рубрики
Ткачова Марія
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический союз проинформирован о действиях и намерениях России и внимательно отслеживает развитие событий.
Возможное нападение России на страну НАТО
Такой ответ он предоставил главной редакторе издания "ГОРДОН" Олесе Бацман во время Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя вопрос о том, может ли Владимир Путин отважиться на нападение на одну из стран Альянса.
Рютте подчеркнул, что сейчас продолжаются активные дипломатические усилия по урегулированию войны в Украине, и отметил роль команды президента США Дональда Трампа, которая, по его словам, проводит сложную, но важную работу.
Он подчеркнул, что все процессы проходят в тесной координации с союзниками по НАТО и постоянном контакте с Украиной. По словам генсека, Альянс хорошо понимает, что происходит и что может готовиться, а сотрудничество между партнерами остается ключевым.
Рютте не стал прямо прогнозировать возможное нападение РФ на страны НАТО, однако дал понять, что ситуация находится под контролем, а все шаги согласовываются между союзниками.