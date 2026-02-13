Готовит ли РФ нападение на страну НАТО: Рютте дал четкий сигнал

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический союз проинформирован о действиях и намерениях России и внимательно отслеживает развитие событий.

Возможное нападение России на страну НАТО

Такой ответ он предоставил главной редакторе издания "ГОРДОН" Олесе Бацман во время Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя вопрос о том, может ли Владимир Путин отважиться на нападение на одну из стран Альянса.

Рютте подчеркнул, что сейчас продолжаются активные дипломатические усилия по урегулированию войны в Украине, и отметил роль команды президента США Дональда Трампа, которая, по его словам, проводит сложную, но важную работу.

Он подчеркнул, что все процессы проходят в тесной координации с союзниками по НАТО и постоянном контакте с Украиной. По словам генсека, Альянс хорошо понимает, что происходит и что может готовиться, а сотрудничество между партнерами остается ключевым.

Рютте не стал прямо прогнозировать возможное нападение РФ на страны НАТО, однако дал понять, что ситуация находится под контролем, а все шаги согласовываются между союзниками.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский оппозиционный политик и публицист Гарри Каспаров заявил, что в 2026 году не стоит ожидать ни прекращения огня, ни завершения войны между Россией и Украиной. По его мнению, нынешние переговорные процессы зашли в тупик и с самого начала не были направлены на реальное достижение мира.

Каспаров убежден, что вместо полноценных дипломатических переговоров происходила попытка политического "соглашения" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он обратил внимание на состав переговорных групп, отметив, что с американской стороны ключевую роль якобы играли лица из бизнес-окружения Трампа, в то время как с российской — представители финансового круга Кремля. По словам оппозиционера, Украине предлагали невыгодные условия, однако Киев отказался принимать их. В настоящее время, считает Каспаров, политического ресурса для новых договоренностей не хватает, ведь для российского руководства война стала механизмом удержания власти.

