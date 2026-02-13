Поганий прогноз: війна не закінчиться цьогоріч

Рубрики
Ткачова Марія
Російський опозиційний політик і публіцист Гаррі Каспаров заявив, що у 2026 році не варто очікувати ні припинення вогню, ні завершення війни між Росією та Україною. На його думку, нинішні переговорні процеси зайшли в глухий кут і від самого початку не були спрямовані на реальне досягнення миру.
Війна в Україні не закінчиться в 2026 році
Каспаров переконаний, що замість повноцінних дипломатичних перемовин відбувалася спроба політичної "угоди" між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Він звернув увагу на склад переговорних груп, зазначивши, що з американського боку ключову роль нібито відігравали особи з бізнес-оточення Трампа, тоді як з російського — представники фінансового кола Кремля.
За словами опозиціонера, Україні пропонували невигідні умови, однак Київ відмовився їх приймати. Нині, вважає Каспаров, політичного ресурсу для нових домовленостей бракує, адже для російського керівництва війна стала механізмом утримання влади.
Він наголосив, що навіть гіпотетичне припинення вогню створило б для Кремля серйозну внутрішню проблему — питання подальшої долі великої кількості військових, мобілізованих та контрактників. На його переконання, у заявах російської влади та пропаганди наразі немає сигналів про готовність до зупинки бойових дій.