Плохой прогноз: война не закончится в этом году

Ткачова Марія
Российский оппозиционный политик и публицист Гарри Каспаров заявил, что в 2026 году не следует ожидать ни прекращения огня, ни завершения войны между Россией и Украиной. По его мнению, нынешние переговорные процессы зашли в тупик и с самого начала не были направлены на реальное достижение мира.
Война в Украине не закончится в 2026 году
Каспаров убежден, что вместо полноценных дипломатических переговоров происходила попытка политического соглашения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он обратил внимание на состав переговорных групп, отметив, что с американской стороны ключевую роль якобы играли лица из бизнес-окружения Трампа, в то время как с российской — представители финансового круга Кремля.
По словам оппозиционера, Украине предлагали невыгодные условия, однако Киев отказался принимать их. В настоящее время, считает Каспаров, политического ресурса для новых договоренностей не хватает, ведь для российского руководства война стала механизмом удержания власти.
Он подчеркнул, что даже гипотетическое прекращение огня создало бы для Кремля серьезную внутреннюю проблему — вопрос дальнейшей судьбы большого количества военных, мобилизованных и контрактников. По его убеждению, в заявлениях российских властей и пропаганды нет сигналов о готовности к остановке боевых действий.