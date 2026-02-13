Российский оппозиционный политик и публицист Гарри Каспаров заявил, что в 2026 году не следует ожидать ни прекращения огня, ни завершения войны между Россией и Украиной. По его мнению, нынешние переговорные процессы зашли в тупик и с самого начала не были направлены на реальное достижение мира.

Война в Украине не закончится в 2026 году

Каспаров убежден, что вместо полноценных дипломатических переговоров происходила попытка политического соглашения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он обратил внимание на состав переговорных групп, отметив, что с американской стороны ключевую роль якобы играли лица из бизнес-окружения Трампа, в то время как с российской — представители финансового круга Кремля.

По словам оппозиционера, Украине предлагали невыгодные условия, однако Киев отказался принимать их. В настоящее время, считает Каспаров, политического ресурса для новых договоренностей не хватает, ведь для российского руководства война стала механизмом удержания власти.

Он подчеркнул, что даже гипотетическое прекращение огня создало бы для Кремля серьезную внутреннюю проблему — вопрос дальнейшей судьбы большого количества военных, мобилизованных и контрактников. По его убеждению, в заявлениях российских властей и пропаганды нет сигналов о готовности к остановке боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Atlantic выразил мнение, что для президента США Дональда Трампа нет большей потенциальной победы, чем остановить войну между россией и Украиной.

По словам Зеленского, прекращение боевых действий могло бы существенно укрепить позиции Трампа как миротворца и положительно повлиять на шансы республиканцев на успех во время состоявшихся в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. Президент Украины подчеркнул, что с политической точки зрения наиболее выгодным для американского лидера было бы достижение результата именно к началу активной фазы избирательной кампании.

