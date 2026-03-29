Ви будете здивовані: чим зараз займається чоловік Єфросиніної у війську
Ви будете здивовані: чим зараз займається чоловік Єфросиніної у війську

Чоловік телеведучої Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв наразі залучений до міжнародної роботи у сфері протидії дронам

29 березня 2026, 00:19
Ткачова Марія

Чоловік телеведучої Марії Єфросиніної, Тимур Хромаєв, наразі залучений до роботи військових експертів в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Ви будете здивовані: чим зараз займається чоловік Єфросиніної у війську

Тимур Хромаєв у сфері протидії дронам

За наявною інформацією, він разом з іншими фахівцями бере участь у проєктах, пов’язаних із протидією іранським дронам-камікадзе типу "Шахед".

Хромаєв долучився до лав Збройних сил України у 2022 році. Зокрема, він обіймав посаду заступника командира роти з озброєння у київському підрозділі, а раніше командував ротою у складі 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва.

Раніше про його діяльність розповідала сама Єфросиніна, зазначаючи, що її чоловік безпосередньо залучений до військової служби з початку повномасштабної війни.

Водночас волонтер Сергій Притула повідомляв, що Хромаєв бере участь у створенні важливої військової системи, яка вже зараз масштабується та допомагає Україні захищати небо від російських повітряних цілей.

Таким чином, український досвід протидії дронам поступово інтегрується у міжнародні безпекові проєкти.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за останні дев’ять місяців військовослужбовці бригади "Рубіж" Національної гвардії України знищили понад 3200 російських окупантів.
Про це повідомив командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш. За його словами, російські війська зазнають значних втрат під час спроб захоплення українських населених пунктів. "Кожен населений пункт, який намагається окупувати Росія, обходиться їм непомірними втратами", — зазначив військовий. Він також звернув увагу на зміну тактики противника. Зокрема, наразі спостерігається зменшення кількості малих піхотних груп, які раніше активно використовувалися на фронті.



Джерело: https://t.me/novynylive/192487
