Ви будете здивовані: чим зараз займається чоловік Єфросиніної у війську

Чоловік телеведучої Марії Єфросиніної, Тимур Хромаєв, наразі залучений до роботи військових експертів в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Тимур Хромаєв у сфері протидії дронам

За наявною інформацією, він разом з іншими фахівцями бере участь у проєктах, пов’язаних із протидією іранським дронам-камікадзе типу "Шахед".

Хромаєв долучився до лав Збройних сил України у 2022 році. Зокрема, він обіймав посаду заступника командира роти з озброєння у київському підрозділі, а раніше командував ротою у складі 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва.

Раніше про його діяльність розповідала сама Єфросиніна, зазначаючи, що її чоловік безпосередньо залучений до військової служби з початку повномасштабної війни.

Водночас волонтер Сергій Притула повідомляв, що Хромаєв бере участь у створенні важливої військової системи, яка вже зараз масштабується та допомагає Україні захищати небо від російських повітряних цілей.

Таким чином, український досвід протидії дронам поступово інтегрується у міжнародні безпекові проєкти.

