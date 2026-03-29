Вы будете удивлены: чем сейчас занимается муж Ефросининой в армии

Муж телеведущей Марии Ефросининой, Тимур Хромаев , привлечен к работе военных экспертов в Объединенных Арабских Эмиратах.

Тимур Хромаев в сфере противодействия дронам

По имеющейся информации, он вместе с другими специалистами участвует в проектах, связанных с противодействием иранским дронам-камикадзе типа "Шахед".

Хромаев присоединился к рядам Вооруженных сил Украины в 2022 году. В частности, он занимал должность заместителя командира роты по вооружению в киевском подразделении, а ранее командовал ротой в составе 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева.

Ранее о его деятельности рассказывала сама Ефросинина, отмечая, что ее муж напрямую вовлечен в военную службу с начала полномасштабной войны.

Волонтер Сергей Притула сообщал, что Хромаев принимает участие в создании важной военной системы, которая уже сейчас масштабируется и помогает Украине защищать небо от российских воздушных целей.

Таким образом, украинский опыт противодействия дронам постепенно интегрируется в международные проекты безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что за последние девять месяцев военнослужащие бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины уничтожили более 3200 российских оккупантов.

Об этом сообщил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш. По его словам, российские войска несут значительные потери при попытках захвата украинских населенных пунктов. "Каждый населенный пункт, пытающийся оккупировать Россия, обходится им непомерными потерями", — отметил военный. Он также обратил внимание на смену тактики противника. В частности, наблюдается уменьшение количества малых пехотных групп, которые ранее активно использовались на фронте.

