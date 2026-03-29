Вы будете удивлены: чем сейчас занимается муж Ефросининой в армии

Муж телеведущей Марии Ефросининой, Тимур Хромаев , привлечен к работе военных экспертов в Объединенных Арабских Эмиратах.
Тимур Хромаев в сфере противодействия дронам
По имеющейся информации, он вместе с другими специалистами участвует в проектах, связанных с противодействием иранским дронам-камикадзе типа "Шахед".
Хромаев присоединился к рядам Вооруженных сил Украины в 2022 году. В частности, он занимал должность заместителя командира роты по вооружению в киевском подразделении, а ранее командовал ротой в составе 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева.
Ранее о его деятельности рассказывала сама Ефросинина, отмечая, что ее муж напрямую вовлечен в военную службу с начала полномасштабной войны.
Волонтер Сергей Притула сообщал, что Хромаев принимает участие в создании важной военной системы, которая уже сейчас масштабируется и помогает Украине защищать небо от российских воздушных целей.
Таким образом, украинский опыт противодействия дронам постепенно интегрируется в международные проекты безопасности.