У Калінінградській області Росії судитимуть військового, який до смерті побив свою дружину після повернення з війни.

Ветеран війни у Росії вбив свою дружину

Інцидент стався у місті Неман. За даними російських ЗМІ, 50-річний місцевий житель Олексій Хопто раніше двічі був засуджений за вбивство.

Останній вирок чоловік отримав у 2017 році — тоді його засудили до 12 років позбавлення волі. Однак він вийшов на свободу раніше встановленого строку.

Як повідомляється, після звільнення чоловік міг бути завербований на війну проти України з колонії. З липня 2023 року він почав публікувати фотографії у військовій формі, а вже у вересні повідомляв про отриману контузію.

Після повернення з фронту влітку минулого року чоловік протягом двох днів жорстоко бив свою дружину. За його словами, причиною нібито стала "неадекватна поведінка" жінки під час перебування в гостях.

За інформацією російських медіа, він завдавав їй ударів по голові та тілу, через що жінка кілька разів втрачала свідомість.

Через кілька днів потерпіла померла від отриманих травм.

Наразі проти чоловіка відкрито кримінальну справу. Його планують судити за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілої.



ачальник медичного пункту 344-го мотострілецького полку збройних сил РФ заявив про серйозні проблеми із забезпеченням підрозділу лікарськими засобами. Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н

За його словами, у частині перебуває велика кількість поранених і хворих військовослужбовців, які потребують медичної допомоги. Водночас він стверджує, що командир полку, за його словами, вилучає медикаменти, після чого наказує оформлювати їх списання у документах.

