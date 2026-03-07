logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Командир краде ліки і поранені бійці помирають через нестачу медикаментів
Командир краде ліки і поранені бійці помирають через нестачу медикаментів

У російському полку заявили про критичні проблеми з медичним забезпеченням

7 березня 2026, 21:57
Начальник медичного пункту 344-го мотострілецького полку збройних сил РФ заявив про серйозні проблеми із забезпеченням підрозділу лікарськими засобами.

Командир краде ліки і поранені бійці помирають через нестачу медикаментів

Командир рф вилучає ліки та поранені солдати рф помирають

За його словами, у частині перебуває велика кількість поранених і хворих військовослужбовців, які потребують медичної допомоги.

Водночас він стверджує, що командир полку, за його словами, вилучає медикаменти, після чого наказує оформлювати їх списання у документах.

Російський військовий заявив, що через нестачу ліків стан поранених погіршується, а деякі військовослужбовці можуть помирати через відсутність необхідного лікування.

У своєму зверненні він закликав провести перевірку щодо дій командира підрозділу та заявив, що такі люди не повинні обіймати керівні посади.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російське командування знову використовує тактику штурму через підземні комунікації. За інформацією російських пропагандистських ресурсів, на Сумському напрямку в районі населеного пункту Варачино військових змушують просуватися через трубу.
Зазначається, що операцію нібито проводять силами 83-ї десантно-штурмової бригади РФ, яка вже зазнала значних втрат під час боїв на цьому напрямку. За словами російських джерел, військові змушені кілька днів рухатися трубою діаметром менше півтора метра. У замкнутому просторі, як стверджується, їм не вистачає повітря, а легені нібито "пече" від залишків газу. У російських повідомленнях також стверджується, що частина солдатів гине ще всередині труби, не діставшись до позицій.



