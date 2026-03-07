Начальник медичного пункту 344-го мотострілецького полку збройних сил РФ заявив про серйозні проблеми із забезпеченням підрозділу лікарськими засобами.

Командир рф вилучає ліки та поранені солдати рф помирають

За його словами, у частині перебуває велика кількість поранених і хворих військовослужбовців, які потребують медичної допомоги.

Водночас він стверджує, що командир полку, за його словами, вилучає медикаменти, після чого наказує оформлювати їх списання у документах.



Російський військовий заявив, що через нестачу ліків стан поранених погіршується, а деякі військовослужбовці можуть помирати через відсутність необхідного лікування.

У своєму зверненні він закликав провести перевірку щодо дій командира підрозділу та заявив, що такі люди не повинні обіймати керівні посади.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійське командування знову використовує тактику штурму через підземні комунікації. За інформацією російських пропагандистських ресурсів, на Сумському напрямку в районі населеного пункту Варачино військових змушують просуватися через трубу.

Зазначається, що операцію нібито проводять силами 83-ї десантно-штурмової бригади РФ, яка вже зазнала значних втрат під час боїв на цьому напрямку. За словами російських джерел, військові змушені кілька днів рухатися трубою діаметром менше півтора метра. У замкнутому просторі, як стверджується, їм не вистачає повітря, а легені нібито "пече" від залишків газу. У російських повідомленнях також стверджується, що частина солдатів гине ще всередині труби, не діставшись до позицій.

