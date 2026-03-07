Начальник медицинского пункта 344 мотострелкового полка вооруженных сил РФ заявил о серьезных проблемах с обеспечением подразделения лекарственными средствами.

Командир России изымает лекарства и раненые солдаты России умирают

По его словам, в части находится большое количество раненых и больных военнослужащих, нуждающихся в медицинской помощи.

В то же время, он утверждает, что командир полка, по его словам, изымает медикаменты, после чего приказывает оформлять их списание в документах.



Российский военный заявил, что из-за нехватки лекарств состояние раненых ухудшается, а некоторые военнослужащие могут умирать из-за отсутствия необходимого лечения.

В своем обращении он призвал провести проверку действий командира подразделения и заявил, что такие люди не должны занимать руководящие должности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российское командование вновь использует тактику штурма через подземные коммуникации. По информации российских пропагандистских ресурсов, на Сумском направлении в районе населенного пункта Варачино военных заставляют продвигаться по трубе.

Отмечается, что операцию якобы проводят силами 83-й десантно-штурмовой бригады РФ, которая понесла значительные потери во время боев на этом направлении. По словам российских источников, военные вынуждены несколько дней двигаться по трубе диаметром менее полутора метров. В замкнутом пространстве, как утверждается, им не хватает воздуха, а легкие якобы "печет" от остатков газа. В российских сообщениях также утверждается, что часть солдат погибает еще внутри трубы, не добравшись до позиций.

