Ветеран войны забил жену до смерти

Инцидент произошел в городе Неман. По данным российских СМИ, 50-летний местный житель Алексей Хопто ранее дважды был осужден за убийство.

Последний приговор мужчина получил в 2017 году — тогда его приговорили к 12 годам лишения свободы. Однако он вышел на свободу ранее установленного срока.

Как сообщается, после освобождения мужчина мог быть завербован на войну против Украины из колонии. С июля 2023 г. он начал публиковать фотографии в военной форме, а уже в сентябре сообщал о полученной контузии.

После возвращения с фронта летом прошлого года мужчина в течение двух дней жестоко избивал свою жену. По его словам, причиной якобы стало "неадекватное поведение" женщины во время пребывания в гостях.

По информации российских медиа, он наносил ей удары по голове и телу, из-за чего женщина несколько раз теряла сознание.

Через несколько дней потерпевшая скончалась от полученных травм.

В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело. Его планируют судить за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.



