logo_ukra

BTC/USD

62584

ETH/USD

1740.84

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ветеран війни розкрив правду про ситуацію на фронті: коли настане перелом у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Ветеран війни розкрив правду про ситуацію на фронті: коли настане перелом у війні

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що війна між Україною та Росією перебуває у стані військового глухого кута.

9 липня 2026, 13:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Війна Росії проти України наразі перебуває у фазі, коли жодна зі сторін не здатна досягти вирішальної військової переваги. Водночас це не означає, що ситуація є безвихідною. Перелом може настати за умови збереження нинішньої динаміки на фронті та подальшого виснаження ресурсів агресора. Таку оцінку озвучив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

Ветеран війни розкрив правду про ситуацію на фронті: коли настане перелом у війні

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Олексій Гетьман в ефірі Radio NV зауважив, що останнім часом в українському інформаційному просторі дедалі частіше з'являються оптимістичні оцінки щодо швидкого завершення війни. Однак, ветеран війни вважає, що такі висновки поки що не відповідають реальній ситуації на полі бою. 

Як пояснює Гетьман, Сили оборони України змогли стабілізувати лінію фронту та суттєво обмежити можливості російських військ для масштабного наступу, проте російська армія продовжує завдавати ударів по українських містах, використовуючи ракети та безпілотники, а інтенсивність бойових дій залишається високою.

"Але казати про те, що ворог вже сиплеться і незабаром війна закінчиться не варто. Війна триває, кількість бойових дій не зменшується", — наголосив Гетьман.

На його думку, нинішній етап конфлікту можна охарактеризувати як військовий глухий кут. Однак Гетьман прогнозує, що перелом у війні можливий у разі подальшого виснаження російської армії, збереження міжнародної підтримки України та посилення українських спроможностей. Якщо нинішня тенденція збережеться, це поступово створюватиме умови для зміни балансу сил на користь України.

"Так, ми ворога зупинили, він не може просуватися, як планував. Але і ми поки що не можемо робити якихось суттєвих контрударів і військовим шляхом звільнити тимчасово захоплені ворогом території. Це і є глухий кут, коли жодна з воюючих сторін не в змозі суттєво покращити свої позиції", — додав Гетьман.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Валерій Залужний заявив, що війна Росії проти України зайшла в глухий кут.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_hqF53mf7Is
Теги:

Новини

Всі новини