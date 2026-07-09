Ветеран війни розкрив правду про ситуацію на фронті: коли настане перелом у війні

Війна Росії проти України наразі перебуває у фазі, коли жодна зі сторін не здатна досягти вирішальної військової переваги. Водночас це не означає, що ситуація є безвихідною. Перелом може настати за умови збереження нинішньої динаміки на фронті та подальшого виснаження ресурсів агресора. Таку оцінку озвучив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Олексій Гетьман в ефірі Radio NV зауважив, що останнім часом в українському інформаційному просторі дедалі частіше з'являються оптимістичні оцінки щодо швидкого завершення війни. Однак, ветеран війни вважає, що такі висновки поки що не відповідають реальній ситуації на полі бою.

Як пояснює Гетьман, Сили оборони України змогли стабілізувати лінію фронту та суттєво обмежити можливості російських військ для масштабного наступу, проте російська армія продовжує завдавати ударів по українських містах, використовуючи ракети та безпілотники, а інтенсивність бойових дій залишається високою.

"Але казати про те, що ворог вже сиплеться і незабаром війна закінчиться не варто. Війна триває, кількість бойових дій не зменшується", — наголосив Гетьман.

На його думку, нинішній етап конфлікту можна охарактеризувати як військовий глухий кут. Однак Гетьман прогнозує, що перелом у війні можливий у разі подальшого виснаження російської армії, збереження міжнародної підтримки України та посилення українських спроможностей. Якщо нинішня тенденція збережеться, це поступово створюватиме умови для зміни балансу сил на користь України.

"Так, ми ворога зупинили, він не може просуватися, як планував. Але і ми поки що не можемо робити якихось суттєвих контрударів і військовим шляхом звільнити тимчасово захоплені ворогом території. Це і є глухий кут, коли жодна з воюючих сторін не в змозі суттєво покращити свої позиції", — додав Гетьман.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Валерій Залужний заявив, що війна Росії проти України зайшла в глухий кут.