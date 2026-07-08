Поразка Росії чи фантазії перед катастрофою: Залужний ошелешив заявою

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Slava Kot
Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний закликав не робити передчасних висновків про швидке закінчення війни з Росією. На його думку, окремі успішні операції українських військових не змінюють головного факту — війна залишається виснажливою, а ситуація на фронті перебуває у глухому куті.
Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел
Валерій Залужний у своїй колонці для "Інтерфакс-Україна" під назвою "Поразка Росії чи фантазії перед катастрофою" пише, що твердження про нібито програш РФ створює небезпечні ілюзії. Ексголовком наголошує, що не є лояльним до Росії, однак вважає, що "нехтування здоровим глуздом через відсутність критичного мислення вже принесло Україні небачені у 21-му столітті страждання".
За словами ексголовнокомандувача, війна перетворилася на протистояння на виснаження, де досягнення навіть локальних цілей коштує непропорційно великих втрат. Він нагадав, що ще наприкінці 2023 року говорив про глухий кут на фронті, і нині ця оцінка залишається актуальною.
Залужний також вважає, що жодна зі сторін наразі не здатна досягти вирішальної військової перемоги.
Окрему увагу дипломат приділив міжнародній підтримці. Він попередив, що ознаки її послаблення можуть стати одним з головних викликів для України. Зокрема, Залужний звернув увагу на зміну позиції США та наявні суперечності всередині Європейського Союзу. За його словами, це цілком розуміє Москва, яка покладається на виснаження Києва.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли закінчиться війна в Україні: Буданов дав новий прогноз щодо мирних переговорів.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський прямо запитав Залужного, чи буде той брати участь у виборах президента.