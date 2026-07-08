Поразка Росії чи фантазії перед катастрофою: Залужний ошелешив заявою

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний закликав не робити передчасних висновків про швидке закінчення війни з Росією. На його думку, окремі успішні операції українських військових не змінюють головного факту — війна залишається виснажливою, а ситуація на фронті перебуває у глухому куті.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Валерій Залужний у своїй колонці для "Інтерфакс-Україна" під назвою "Поразка Росії чи фантазії перед катастрофою" пише, що твердження про нібито програш РФ створює небезпечні ілюзії. Ексголовком наголошує, що не є лояльним до Росії, однак вважає, що "нехтування здоровим глуздом через відсутність критичного мислення вже принесло Україні небачені у 21-му столітті страждання".

"Вести мову про досягнення політичної мети, перемоги у війні тактичними діями на полі бою або навіть ефективними ударами по логістиці та критичній інфраструктурі — явно виходить за межі здорового глузду. Тоді очевидно, що інформація про окремі тактичні успіхи на полі бою та болючі удари по логістиці та інфраструктурі зовсім не повинна навіювати фантазії про скоре закінчення війни", – вважає Залужний.

За словами ексголовнокомандувача, війна перетворилася на протистояння на виснаження, де досягнення навіть локальних цілей коштує непропорційно великих втрат. Він нагадав, що ще наприкінці 2023 року говорив про глухий кут на фронті, і нині ця оцінка залишається актуальною.

Залужний також вважає, що жодна зі сторін наразі не здатна досягти вирішальної військової перемоги.

"В результаті не можна говорити про перемогу на полі бою ні для Росії, ні для України. Бо з одного боку Росія не може навіть теоретично окупувати Україну військовим шляхом, а Україна поки не може тим же військовим шляхом деокупувати захоплену територію", – пише Залужний.

Окрему увагу дипломат приділив міжнародній підтримці. Він попередив, що ознаки її послаблення можуть стати одним з головних викликів для України. Зокрема, Залужний звернув увагу на зміну позиції США та наявні суперечності всередині Європейського Союзу. За його словами, це цілком розуміє Москва, яка покладається на виснаження Києва.

"Можна оцінити, чи перемагає Україна і чи програє Росія, оцінивши рівень міжнародної підтримки. А вона демонструє ознаки серйозного ослаблення через відступ США від України та існуючі розбіжності в межах Європейського Союзу. Гарні фотосесії і різноманітні форуми мають ефект об’єднання навколо України, проте зовсім не об’єднують Європу у боротьбі з Росією. А зростання вимог від наших сусідів до нас свідчить про те, що з майбутнім європейської безпеки не все гаразд", – підсумовує Залужний.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли закінчиться війна в Україні: Буданов дав новий прогноз щодо мирних переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський прямо запитав Залужного, чи буде той брати участь у виборах президента.