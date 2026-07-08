Поражение России или фантазии перед крушением: Залужный ошарашил заявлением

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Slava Kot
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал не делать преждевременных выводов о скором окончании войны с Россией. По его мнению, отдельные успешные операции украинских военных не меняют главный факт — война остается изнурительной, а ситуация на фронте находится в тупике.
Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Валерий Залужный в своей колонке для "Интерфакс-Украина" под названием "Поражение России или фантазии перед катастрофой" пишет, что утверждение о якобы проигрыше РФ создает опасные иллюзии. Эксголовком отмечает, что не является лояльным к России, однако считает, что "пренебрежение здравым смыслом из-за отсутствия критического мышления уже принесло Украине невиданные в 21 веке страдания".
По словам эксголовнокомандующего, война превратилась в противостояние на истощение, где достижение даже локальных целей стоит непропорционально большим потерям. Он напомнил, что еще в конце 2023 года говорил о тупике на фронте, и сейчас эта оценка остается актуальной.
Залужный также считает, что ни одна из сторон пока не способна достичь решающей военной победы.
Особое внимание дипломат уделил международной поддержке. Он предупредил, что признаки ее ослабления могут стать одним из основных вызовов для Украины. В частности, Залужный обратил внимание на изменение позиции США и существующие противоречия внутри Европейского Союза. По его словам, это полностью понимает Москва, которая полагается на истощение Киева.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда закончится война в Украине: Буданов дал новый прогноз по мирным переговорам.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский прямо спросил Залужного, будет ли тот участвовать в выборах президента.