Поражение России или фантазии перед крушением: Залужный ошарашил заявлением

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал не делать преждевременных выводов о скором окончании войны с Россией. По его мнению, отдельные успешные операции украинских военных не меняют главный факт — война остается изнурительной, а ситуация на фронте находится в тупике.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный в своей колонке для "Интерфакс-Украина" под названием "Поражение России или фантазии перед катастрофой" пишет, что утверждение о якобы проигрыше РФ создает опасные иллюзии. Эксголовком отмечает, что не является лояльным к России, однако считает, что "пренебрежение здравым смыслом из-за отсутствия критического мышления уже принесло Украине невиданные в 21 веке страдания".

"Говорить о достижениях политической цели, победы в войне тактическими действиями на поле боя или даже эффективными ударами по логистике и критической инфраструктуре — явно выходит за пределы здравого смысла. Тогда очевидно, что информация об отдельных тактических успехах на поле боя и болезненных ударах по логистике и инфраструктуре вовсе не должна внушать фантазии о скором окончании войны", – считает Залужный.

По словам эксголовнокомандующего, война превратилась в противостояние на истощение, где достижение даже локальных целей стоит непропорционально большим потерям. Он напомнил, что еще в конце 2023 года говорил о тупике на фронте, и сейчас эта оценка остается актуальной.

Залужный также считает, что ни одна из сторон пока не способна достичь решающей военной победы.

"В результате нельзя говорить о победе на поле боя ни для России, ни для Украины. Поскольку с одной стороны Россия не может даже теоретически оккупировать Украину военным путем, а Украина пока не может тем же военным путем деоккупировать захваченную территорию", – пишет Залужный.

Особое внимание дипломат уделил международной поддержке. Он предупредил, что признаки ее ослабления могут стать одним из основных вызовов для Украины. В частности, Залужный обратил внимание на изменение позиции США и существующие противоречия внутри Европейского Союза. По его словам, это полностью понимает Москва, которая полагается на истощение Киева.

"Можно оценить, побеждает ли Украина и проигрывает ли Россия, оценив уровень международной поддержки. А она демонстрирует признаки серьезного ослабления из-за отступления США от Украины и существующих разногласий в рамках Европейского Союза. Хорошие фотосессии и разнообразные форумы обладают эффектом объединения вокруг Украины, однако вовсе не объединяют Европу в борьбе с Россией. А рост требований от наших соседей к нам свидетельствует о том, что с будущим европейской безопасности не все хорошо", – заключает Залужный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда закончится война в Украине: Буданов дал новый прогноз по мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прямо спросил Залужного, будет ли тот участвовать в выборах президента.