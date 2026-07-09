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Ветеран войны раскрыл правду о ситуации на фронте: когда наступит перелом в войне

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что война между Украиной и Россией находится в состоянии военного тупика.

9 июля 2026, 13:45
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Slava Kot

Война России против Украины пока находится в фазе, когда ни одна из сторон не способна достичь решающего военного превосходства. В то же время это не означает, что ситуация безысходна. Перелом может наступить при сохранении нынешней динамики на фронте и последующего истощения ресурсов агрессора. Такую оценку озвучил ветеран русско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

Ветеран войны раскрыл правду о ситуации на фронте: когда наступит перелом в войне

Война в Украине. Фото из открытых источников

Алексей Гетьман в эфире Radio NV отметил, что в последнее время в украинском информационном пространстве все чаще появляются оптимистичные оценки скорого завершения войны. Однако ветеран войны считает, что такие выводы пока не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

Как объясняет Гетьман, Силы обороны Украины смогли стабилизировать линию фронта и существенно ограничить возможности российских войск для масштабного наступления, однако российская армия продолжает наносить удары по украинским городам, используя ракеты и беспилотники, а интенсивность боевых действий остается высокой.

"Но говорить о том, что враг уже сыпется и вскоре война закончится не стоит. Война продолжается, количество боевых действий не уменьшается", – подчеркнул Гетьман.

По его мнению, нынешний этап конфликта можно охарактеризовать как военный тупик. Однако Гетман прогнозирует, что перелом в войне возможен при дальнейшем истощении российской армии, сохранении международной поддержки Украины и усилении украинских способностей. Если нынешняя тенденция сохранится, это будет постепенно создавать условия для изменения баланса сил в пользу Украины.

"Да, мы врага остановили, он не может продвигаться, как планировал. Но и мы пока не можем делать каких-либо существенных контрударов и военным путем освободить временно захваченные врагом территории. Это и есть тупик, когда ни одна из воюющих сторон не в состоянии существенно улучшить свои позиции", — добавил Гетьман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный заявил, что война России против Украины зашла в тупик.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_hqF53mf7Is
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