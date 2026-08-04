logo_ukra

BTC/USD

63750

ETH/USD

1862.65

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Весь світ побачив слабке місце РФ: хто в оточенні Путіна виявився повністю беззахисним
commentss НОВИНИ Всі новини

Весь світ побачив слабке місце РФ: хто в оточенні Путіна виявився повністю беззахисним

Експерти вважають, що спроба Кремля зберегти ілюзію мирного життя у столиці перетворилася на загрозу для російської військової верхівки

4 серпня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Політика Кремля щодо збереження відчуття "мирного життя" в Москві призвела до серйозних проблем із безпекою представників російської військової еліти. Такого висновку дійшов науковий співробітник Інституту Квінсі з питань Євразії Марк Епіскопос, думку якого наводить Fox News після вибуху в одному з елітних ресторанів російської столиці.

Весь світ побачив слабке місце РФ: хто в оточенні Путіна виявився повністю беззахисним

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався 1 серпня під час приватного заходу. За даними низки російських ЗМІ, однією з можливих цілей атаки міг бути генерал-полковник Олександр Чайко, який раніше командував російськими військами під час наступу на Київ у 2022 році, а нещодавно очолив Повітряно-космічні сили РФ. При цьому незалежного підтвердження його присутності на заході досі немає.

За словами Епископоса, якщо інформація про перебування Чайка у ресторані підтвердиться, це може свідчити про наявність у України серйозних мотивів для такої операції. Проте експерт звертає увагу і на іншу проблему – російські високопосадовці та військові продовжують ігнорувати елементарні вимоги оперативної безпеки, регулярно відвідуючи публічні заходи.

Аналітик вважає, що саме прагнення Володимира Путіна демонструвати жителям Москви та Санкт-Петербурга картину повної стабільності дозволило створити умови, якими можуть скористатися противники Росії.

За інформацією російських слідчих, жінка, яка доставила підозрілий пакунок, могла не знати про його вміст, а сам вибуховий пристрій, ймовірно, був приведений у дію дистанційно. Такий спосіб здійснення атаки, зазначає експерт, нагадує низку інших гучних ліквідацій на території Росії, які раніше пов'язували з українськими спецслужбами.

При цьому українська влада офіційно не коментувала подію, а відповідальності за вибух на себе ніхто не взяв. Епископос вважає, що Україна дедалі активніше використовує асиметричні методи ведення війни, компенсуючи ними перевагу Росії у живій силі та озброєнні, тоді як Москві значно складніше відповідати аналогічними прихованими операціями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європі дали останній шанс: чи Україна здатна переламати хід війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.foxnews.com/world/moscow-bombing-exposes-potential-security-gaps-around-putins-military-elite-expert-says
Теги:

Новини

Всі новини