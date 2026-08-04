Весь світ побачив слабке місце РФ: хто в оточенні Путіна виявився повністю беззахисним

Політика Кремля щодо збереження відчуття "мирного життя" в Москві призвела до серйозних проблем із безпекою представників російської військової еліти. Такого висновку дійшов науковий співробітник Інституту Квінсі з питань Євразії Марк Епіскопос, думку якого наводить Fox News після вибуху в одному з елітних ресторанів російської столиці.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався 1 серпня під час приватного заходу. За даними низки російських ЗМІ, однією з можливих цілей атаки міг бути генерал-полковник Олександр Чайко, який раніше командував російськими військами під час наступу на Київ у 2022 році, а нещодавно очолив Повітряно-космічні сили РФ. При цьому незалежного підтвердження його присутності на заході досі немає.

За словами Епископоса, якщо інформація про перебування Чайка у ресторані підтвердиться, це може свідчити про наявність у України серйозних мотивів для такої операції. Проте експерт звертає увагу і на іншу проблему – російські високопосадовці та військові продовжують ігнорувати елементарні вимоги оперативної безпеки, регулярно відвідуючи публічні заходи.

Аналітик вважає, що саме прагнення Володимира Путіна демонструвати жителям Москви та Санкт-Петербурга картину повної стабільності дозволило створити умови, якими можуть скористатися противники Росії.

За інформацією російських слідчих, жінка, яка доставила підозрілий пакунок, могла не знати про його вміст, а сам вибуховий пристрій, ймовірно, був приведений у дію дистанційно. Такий спосіб здійснення атаки, зазначає експерт, нагадує низку інших гучних ліквідацій на території Росії, які раніше пов'язували з українськими спецслужбами.

При цьому українська влада офіційно не коментувала подію, а відповідальності за вибух на себе ніхто не взяв. Епископос вважає, що Україна дедалі активніше використовує асиметричні методи ведення війни, компенсуючи ними перевагу Росії у живій силі та озброєнні, тоді як Москві значно складніше відповідати аналогічними прихованими операціями.

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