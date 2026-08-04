Европе дали последний шанс: способна ли Украина переломить ход войны

Россия постепенно утрачивает стратегическую инициативу в войне против Украины, однако воспользоваться этим моментом Киев сможет только при условии резкого усиления европейской поддержки. Такой вывод содержится в аналитическом материале Atlantic Council, опубликованном после заявления президента Владимира Зеленского о переломе ситуации на фронте.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что оптимизм украинского лидера разделяют многие европейские политики. В частности, президент Финляндии Александр Стубб недавно заявил, что позиции Украины сейчас являются самыми сильными с начала полномасштабной войны.

По мнению экспертов, нынешняя ситуация открывает уникальную возможность усилить давление на Кремль и приблизить дипломатическое урегулирование крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Однако это окно возможностей может оказаться недолгим.

В Atlantic Council напоминают, что в первые месяцы российского вторжения осторожность западных стран позволила Москве перегруппировать силы, увеличить производство вооружений и построить мощную оборону. Теперь Европа должна избежать повторения этих ошибок.

Одним из ключевых направлений поддержки аналитики называют помощь Украине в решении кадрового кризиса в армии. Европейским государствам предлагают финансировать конкурентные зарплаты военнослужащих и программы привлечения новых бойцов.

Кроме того, эксперты призывают отказаться от практики передачи оружия исключительно из существующих запасов и сделать ставку на долгосрочное финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса. Не менее важным называют предоставление Киеву доступа к современным технологиям – искусственному интеллекту, электронике, облачным сервисам и защищенным системам связи.

Отдельное внимание в публикации уделено психологической устойчивости общества и армии. По мнению авторов, последствия многолетней войны и массовые психологические травмы уже превратились в фактор, напрямую влияющий на обороноспособность Украины.

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