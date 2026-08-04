Європі дали останній шанс: чи здатна Україна переламати хід війни

Росія поступово втрачає стратегічну ініціативу у війні проти України, проте скористатися цим моментом Київ зможе лише за умови різкого посилення європейської підтримки. Такий висновок міститься в аналітичному матеріалі Atlantic Council, опублікованому після заяви президента Володимира Зеленського про перелом ситуації на фронті.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації зазначають, що оптимізм українського лідера поділяє багато європейських політиків. Зокрема, президент Фінляндії Олександр Стубб нещодавно заявив, що позиції України зараз найсильніші з початку повномасштабної війни.

На думку експертів, нинішня ситуація відкриває унікальну можливість посилити тиск на Кремль та наблизити дипломатичне врегулювання найбільшого збройного конфлікту у Європі з часів Другої світової війни. Однак це вікно можливостей може виявитися недовгим.

В Atlantic Council нагадують, що в перші місяці російського вторгнення обережність західних країн дозволила Москві перегрупувати сили, збільшити виробництво озброєнь та побудувати потужну оборону. Тепер Європа має уникнути повторення цих помилок.

Одним із ключових напрямів підтримки аналітики називають допомогу Україні у вирішенні кадрової кризи в армії. Європейським державам пропонують фінансувати конкурентні зарплати військовослужбовців та програми залучення нових бійців.

Крім того, експерти закликають відмовитися від практики передачі зброї виключно з наявних запасів та зробити ставку на довгострокове фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Не менш важливим називають надання Києву доступу до сучасних технологій – штучного інтелекту, електроніки, хмарних сервісів та захищених систем зв'язку.

Окрему увагу в публікації приділено психологічній стійкості суспільства та армії. На думку авторів, наслідки багаторічної війни та масові психологічні травми вже перетворилися на фактор, що безпосередньо впливає на обороноздатність України.

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