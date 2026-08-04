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Весь мир увидел слабое место РФ: кто в окружении Путина оказался полностью беззащитным

Эксперты считают, что попытка Кремля сохранить иллюзию мирной жизни в столице превратилась в угрозу для российской военной верхушки

4 августа 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Политика Кремля по сохранению ощущения "мирной жизни" в Москве привела к серьезным проблемам с безопасностью представителей российской военной элиты. К такому выводу пришел научный сотрудник Института Квинси по вопросам Евразии Марк Эпископос, мнение которого приводит Fox News после взрыва в одном из элитных ресторанов российской столицы.

Весь мир увидел слабое место РФ: кто в окружении Путина оказался полностью беззащитным

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Инцидент произошел 1 августа во время частного мероприятия. По данным ряда российских СМИ, одной из возможных целей атаки мог быть генерал-полковник Александр Чайко, который ранее командовал российскими войсками во время наступления на Киев в 2022 году, а недавно возглавил Воздушно-космические силы РФ. При этом независимого подтверждения его присутствия на мероприятии до сих пор нет.

По словам Эпископоса, если информация о нахождении Чайко в ресторане подтвердится, это может свидетельствовать о наличии у Украины серьезных мотивов для подобной операции. Однако эксперт обращает внимание и на другую проблему – российские высокопоставленные чиновники и военные продолжают игнорировать элементарные требования оперативной безопасности, регулярно посещая публичные мероприятия.

Аналитик считает, что именно стремление Владимира Путина демонстрировать жителям Москвы и Санкт-Петербурга картину полной стабильности позволило создать условия, которыми могут пользоваться противники России.

По информации российских следователей, женщина, доставившая подозрительный сверток, могла не знать о его содержимом, а само взрывное устройство, предположительно, было приведено в действие дистанционно. Такой способ совершения атаки, отмечает эксперт, напоминает ряд других громких ликвидаций на территории России, которые ранее связывали с украинскими спецслужбами.

При этом украинские власти официально не комментировали произошедшее, а ответственность за взрыв на себя никто не взял. Эпископос считает, что Украина все активнее использует асимметричные методы ведения войны, компенсируя ими преимущество России в живой силе и вооружении, тогда как Москве значительно сложнее отвечать аналогичными скрытыми операциями.

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Источник: https://www.foxnews.com/world/moscow-bombing-exposes-potential-security-gaps-around-putins-military-elite-expert-says
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