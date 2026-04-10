“Вербують “тітушок” та готують “Майдан” в Угорщині”: до чого тут Україна

Російська пропаганда намагається скористатися парламентськими виборами в Угорщині у своїх інтересах — дискредитувати Україну на міжнародній арені.

У Центр стратегічних комунікацій повідомили про поширення чергових фейків — нібито Україна планує заворушення в Будапешті та вербує “тітушок”. Аналітики попереджають, що у соцмережах і на проросійських ресурсах поширюють відео, яке подають як “злитий запис” із телефону українського військового. На записі нібито обговорюють підготовку заворушень у Будапешті за “сценарієм Майдану”. Паралельно розганяється ще одна теза: нібито українська структура, “пов’язана з Офісом президента”, вербує “тітушок”. За поїздку в Угорщину з метою зриву виборів буцімто пропонують 100-200 тис. грн.

Поширює такі тези, за даними аналітиків Центру, “російськомовний блогер з Києва” Денис Єлисевич, який системно транслює кремлівські наративи на YouTube.

“Ці заяви супроводжуються конспірологією про “зовнішнє управління”, “відсутність війни” та “утримання влади через хаос у Європі”. Насправді: це — частина скоординованої інформаційно-психологічної операції РФ, спрямованої на дискредитацію України напередодні виборів в Угорщині”, — повідомили аналітики Центру.

Вказують на явні ознаки постановки відео зі “злитим записом” — у кадрі “військові” без жодних знаків розрізнення, неприродно виглядають поведінка і діалоги, є елементи театралізації.

Також не мають жодних доказів вкиди про “вербування тітушок”. Аналітики наголошують, що вони побудовані на маніпулятивних твердженнях та вигаданих “інсайдах”. Поширюють такі вкиди акаунти, які системно транслюють антиукраїнські наративи та синхронізуються з російською пропагандою.

“Одночасно фіксується активізація мережі проросійських блогерів, які просувають тезу про нібито “втручання України у вибори” в європейських країнах”, — підсумували в Центрі.

